Букмекеры давали 98% на попадание Палмера в заявку Англии на ЧМ-2026. Он не сыграет на мундиале

Коул Палмер неожиданно для букмекеров не сыграет на ЧМ-2026.

Полузащитник «Челси» не попал в заявку сборной Англии на турнир в США, Канаде и Мексике. Также на мундиале не сыграют Харри Магуайр, Фил Фоден и Трент Александер-Арнолд.

Британские букмекеры были уверены, что Палмер поедет на ЧМ-2026 – на это давали коэффициент 1.02 (98%). На вызов Магуайра и Фодена давали по 1.33 (75%), на вызов Трента – 1.45 (69%).

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.