Ираола будет тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне, считают букмекеры. Вероятность увольнения Слота до конца мая резко выросла до 60%

Букмекеры повысили шансы Андони Ираолы возглавить «Ливерпуль».

Коэффициент на назначение тренера «Борнмута» в «Ливерпуль» обвалился с 2.25 до 1.25 у британских букмекеров. Сообщалось, что «мерсисайдцы» рассматривают кандидатуру 43-летнего испанца на замену Арне Слоту.

На платформе для ставок Polymarket вероятность увольнения Слота с поста тренера «Ливерпуля» до 31 мая выросла с 5% до 60% за последние 5 дней.