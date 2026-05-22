Коэффициент на победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» вырос в 2 раза после чемпионства «канониров»

Букмекеры обвалили коэффициент на победу «Кристал Пэлас» над «Арсеналом» в 38-м туре АПЛ.

19 мая «канониры» досрочно стали чемпионами Англии после ничьей «Ман Сити» с «Бонмутом» (1:1).

Коэффициент на победу «Арсенала» в заключительном матче сезона вырос почти в 2 раза – с 1.45 до 1.85. Победа «Кристал Пэлас» обвалилась с 7.90 до 4.30.

Матч состоится 24 мая, начало – в 18:00 мск.