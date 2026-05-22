Швейцария выиграла 5 из 5 матчей в группе на хоккейном ЧМ-2026 с разницей 26:5. Хозяева турнира – 2-е фавориты на золото после Канады

Сборная Швейцарии лидирует в группе А на хоккейном ЧМ-2026.

Хозяева турнира выиграли 5 из 5 матчей на групповом этапе с разницей 26:5, в том числе против сборной США (3:1) в первом туре.

Швейцарцы котируются вторыми фаворитами ЧМ-2026 за 5.00. Только у Канады (1.80) больше шансов на титул.