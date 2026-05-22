«Каролина» впервые проиграла в этом плей-офф НХЛ. На победу «Монреаля» давали 3.45
«Монреаль» обыграл «Каролину» (6:2) на выезде в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.
Это первое поражение «Харрикейнс» в этом плей-офф – ранее клуб выиграл серии 1/8 и 1/4 финала со счетом 4-0.
Букмекеры считали «Каролину» явным фаворитом первой игры. На победу «Монреаля» в основное время давали коэффициент 3.45.
Второй матч серии пройдет 24 мая, начало – в 02:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
