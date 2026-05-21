«Локомотив» – первый клуб за последние 15 лет, взявший Кубок Гагарина второй раз подряд в статусе фаворита

«Локомот ив» обыграл «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина.

Ярославский стал обладателем главного приза плей-офф Фонбет КХЛ второй год подряд. При этом «Локо» котировался главным фаворитом перед стартом сезона.

Таким образом, «Локомотив» стал первой командой за последние 15 лет, которая после победы в прошлом плей-офф считалась букмекерами главным фаворитом следующего сезона, и при этом взяла титул.