«Локомотив» – первый клуб за последние 15 лет, взявший Кубок Гагарина второй раз подряд в статусе фаворита
«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина.
Ярославский стал обладателем главного приза плей-офф Фонбет КХЛ второй год подряд. При этом «Локо» котировался главным фаворитом перед стартом сезона.
Таким образом, «Локомотив» стал первой командой за последние 15 лет, которая после победы в прошлом плей-офф считалась букмекерами главным фаворитом следующего сезона, и при этом взяла титул.
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
