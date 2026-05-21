Вероятность перехода Бернарду Силвы в «Атлетико» выросла более чем в 2 раза за сутки

Бернарду Силва может перейти в «Атлетико».

Сообщалось, что мадридский клуб сделал предложение 31-летнему хавбеку, который летом покинет «Манчестер Сити». «Матрасники» планируют подписать португальца до начала чемпионата мира.

За сутки коэффициент на переход Бернарду в «Атлетико» обвалился более чем в 2 раза – с 4.50 до 1.90 (53%). Мадридцы – фавориты на подписание игрока у букмекеров.

Также на полузащитника претендует «Реал» – вероятность перехода оценивается в 6.00 (16%).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Реал бы взял его если бы не возраст , хотя уже должны были поменять свое отношение к возрастным игрокам, так как уже понятно же , что на молодежи одной не уедут
Тем более в современном футболе футболисты играют и раскрываются даже после 30 лет. Раньше в это время карьеру почти завершали.
Реалу нужен баланс , возрастные плюс молодые , а они решили чисто молодежь собрать и ничего хорошего не вышло , сильно омолаживать нельзя
