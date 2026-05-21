Роналду сегодня выиграет первый трофей в Саудовской Аравии, уверены букмекеры. «Аль-Насру» нужна победа в последнем туре чемпионата

«Аль-Наср» примет «Дамак» в 34-м туре саудовской лиги.

Криштиану Роналду сегодня может выиграть первый титул в Саудовской Аравии – для этого его команде нужно побеждать.

Букмекеры считают «Аль-Наср» явным фаворитом встречи за 1.14. На непоражение гостей дают коэффициент 5.38.

Матч пройдет 21 мая и начнется в 21:00 мск.