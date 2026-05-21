Суд отложил спор Olimpbet и Hardcore до 11 августа. Сульянов заявлял, что промоушен выиграл первый иск на 649 млн рублей

Суд отложил второе дело по спору между Olimpbet и Hardcore.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, разрешить спор по существу на заседании 19 мая не представилось возможным. Разбирательство между промоушеном и букмекерской компанией было отложено из-за необходимости в представлении дополнительных доказательств.

«Суд установил: в ходе изучения материалов дела возникла необходимость в представлении сторонами дополнительных доказательств. В связи с чем, не представляется возможным разрешить спор по существу в данном заседании.

Суд определил: отложить судебное разбирательство на 11 августа», – отмечается в КАД.

Напомним, в феврале 2025 года Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном. В апреле того же года Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания 56,7 млн рублей.

В ответ Hardcore подал встречный иск к букмекеру. 18 мая глава промоушена Анатолий Сульянов заявил , что Hardcore выиграл суд с Olimpbet на 649 млн рублей по первому исковому заявлению.