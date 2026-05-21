42% – в следующей ЛЧ сыграют 6 команд из АПЛ. Это случится, если «Сити» и «Ливерпуль» победят в 38-м туре

Букмекеры оценили вероятность выхода шести команд из АПЛ в Лигу чемпионов.

Для этого в заключительном туре «Астон Вилла» должна проиграть в гостях у «Манчестер Сити» за 1.31, а «Ливерпуль» – победить дома «Брентфорд» за 1.80.

Суммарно эти события оцениваются коэффициентом 2.35, что соответствует вероятности 42%.

Матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая, начало – в 18:00 мск.