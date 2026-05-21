  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 42% – в следующей ЛЧ сыграют 6 команд из АПЛ. Это случится, если «Сити» и «Ливерпуль» победят в 38-м туре
0

42% – в следующей ЛЧ сыграют 6 команд из АПЛ. Это случится, если «Сити» и «Ливерпуль» победят в 38-м туре

Букмекеры оценили вероятность выхода шести команд из АПЛ в Лигу чемпионов.

Для этого в заключительном туре «Астон Вилла» должна проиграть в гостях у «Манчестер Сити» за 1.31, а «Ливерпуль» – победить дома «Брентфорд» за 1.80.

Суммарно эти события оцениваются коэффициентом 2.35, что соответствует вероятности 42%. 

Матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая, начало – в 18:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
logoБрентфорд
logoСтавки на спорт
logoЛиверпуль
Ставки на сегодня
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoАстон Вилла

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Пеп точно выиграет, последний матч все таки, плюс Вилла пьяная будет, а вот от Слота может быть сюрприз, каких немало видели в этом сезоне.
Ответanshef
Ну Пеп точно выиграет, последний матч все таки, плюс Вилла пьяная будет, а вот от Слота может быть сюрприз, каких немало видели в этом сезоне.
сюрприз в виде победы? Маловероятно
Вилле выгодно, чтоб больше команд АПл играли в ЛЧ, чтоб легче было снова занимать лч место.
А может вообще сделать что только клубы АПЛ там играли
Руководству Виллы стоит коммерческое предложение в офис Борнмута пульнуть: Мы проигрываем, а вы получаете путевку в ЛЧ.
не исключаю что АПЛ подсобит этому сценарию-в ворота Брендфорда поставят сомнительный пенальти а Астон Вилла вообще выставит третий состав и если что и в свои забьют.
Ответvladimir.kostrichko
не исключаю что АПЛ подсобит этому сценарию-в ворота Брендфорда поставят сомнительный пенальти а Астон Вилла вообще выставит третий состав и если что и в свои забьют.
Вилле вообще не имеет смысла напрягаться, они ушли в запой.
ОтветАндрей Гон
Вилле вообще не имеет смысла напрягаться, они ушли в запой.
Ну да там они вообще даже в атаку не пойдут)))
Емана 😱 ну это уже перебор на...
Борнмут заслужил так то, как болела Арсенала говорю)
Давай Ливерпуль сливай Слота
лучше Борнмут, чем очередная Брага ))
По какому регламенту будут участвовать 6 команд от АПЛ?
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» – фаворит против «Спартака» матче за Суперкубок России
сегодня, 18:42
«Спартак» выиграл Кубок России. Перед сезоном красно-белые котировались третьими фаворитами после «Зенита» и «Краснодара»
сегодня, 17:23
«Челси» финишировал 10-м в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон. Летом букмекеры прогнозировали, что лондонцы закончат чемпионат в топ-4
сегодня, 17:06
«Ливерпуль» занял 5-е место в АПЛ. Перед сезоном команда Слота котировалась главным фаворитом на чемпионство
сегодня, 17:03
«Слишком уж серьезный мандраж у «Краснодара» – будет сложно. Даже против строящегося заново «Спартака». Прогноз Чернявского на Суперфинал FONBET Кубка России
сегодня, 12:00Прогноз
«Ливерпулю» и «Борнмуту» может потребоваться матч плей-офф за 5-е место в АПЛ. Букмекеры дают на это 0,11% вероятности
сегодня, 10:36
«Интер» в концовке вырвал ничью у «Болоньи», уступая 1:3 по ходу матча – 3:3. В лайве вероятность ничьей составляла 9%
вчера, 18:00
«Халл Сити» вернулся в АПЛ спустя 9 лет. Клуб котировался главным андердогом плей-офф Чемпионшипа
вчера, 16:40
Салах продолжит карьеру в МЛС, считают букмекеры. В тройку фаворитов на египтянина также входят «Рома» и «Аль-Хилаль»
вчера, 14:37
«МЮ» начнет новый сезон с Кэрриком. 12,5% – вероятность, что манкунианцы выиграют АПЛ
вчера, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%
сегодня, 16:00
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Краснодара» над «Спартаком» в Суперфинале Кубка России
сегодня, 11:25Промо
«Боюсь, у «Тоттенхэма» будут проблемы. Не факт, что по итогам тура вылетят, но нервы болельщикам должны потрепать». Прогноз Палагина на матч 38-го тура АПЛ
сегодня, 10:40
«Болонья» с ее интенсивным футболом всегда доставляет «Интеру» проблемы». Прогноз Клещенка на матч
вчера, 13:30Прогноз
«Барса» не проигрывала «Валенсии» с января 2020-го. В последние годы – избиение: по пять и семь мячей, причем неважно дома или на выезде». Прогноз Тимура Бокова на матч 38-го тура Ла Лиги
вчера, 12:30
«Бавария» впервые за 6 лет сыграет в финале Кубка Германии. 3.10 – мюнхенцы разгромят «Штутгарт», прошлогоднего победителя турнира
вчера, 06:35
PRIME SQUAD провел первый драфт при поддержке «Лиги Ставок». Победитель — игрок без профессионального опыта
21 мая, 14:25Промо
Граффити против «Барселоны» в разных городах России оказались очередной выходкой PARI
21 мая, 10:36Друзья сайта
«Астон Вилла» ведет 2:0 в финале Лиги Европы с «Фрайбургом». 92% – бирмингемцы выиграют титул
20 мая, 19:52
BeBoom дает по 1500 в новой акции «Гран-квиз» к канадскому гран-при Формулы-1
20 мая, 19:27Промо
Рекомендуем