42% – в следующей ЛЧ сыграют 6 команд из АПЛ. Это случится, если «Сити» и «Ливерпуль» победят в 38-м туре
Букмекеры оценили вероятность выхода шести команд из АПЛ в Лигу чемпионов.
Для этого в заключительном туре «Астон Вилла» должна проиграть в гостях у «Манчестер Сити» за 1.31, а «Ливерпуль» – победить дома «Брентфорд» за 1.80.
Суммарно эти события оцениваются коэффициентом 2.35, что соответствует вероятности 42%.
Матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая, начало – в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
