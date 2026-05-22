3.10 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 20 передач, нужна одна голевая с «Брайтоном»

Букмекеры оценили шансы Бруну Фернандеша побить рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал 20 голевых передач в нынешнем сезоне АПЛ. Столько же ассистов в чемпионате было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03) и Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20), больше – ни у кого.

БЕТСИТИ дает коэффициент 3.10 на то, что Фернандеш побьет рекорд АПЛ по ассистам за сезон – отдаст минимум одну голевую передачу в матче 38-го тура АПЛ против «Брайтона».

Игра состоится 24 мая и начнется в 18:00 мск.