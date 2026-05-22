  • 3.10 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 20 передач, нужна одна голевая с «Брайтоном»
3.10 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 20 передач, нужна одна голевая с «Брайтоном»

Букмекеры оценили шансы Бруну Фернандеша побить рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал 20 голевых передач в нынешнем сезоне АПЛ. Столько же ассистов в чемпионате было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03) и Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20), больше – ни у кого.

БЕТСИТИ дает коэффициент 3.10 на то, что Фернандеш побьет рекорд АПЛ по ассистам за сезон – отдаст минимум одну голевую передачу в матче 38-го тура АПЛ против «Брайтона».

Игра состоится 24 мая и начнется в 18:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не побил но тоже нормально
давай ещё два сразу, Бруну !!
«Зенит» – фаворит против «Спартака» матче за Суперкубок России
сегодня, 18:42
сегодня, 18:42
«Спартак» выиграл Кубок России. Перед сезоном красно-белые котировались третьими фаворитами после «Зенита» и «Краснодара»
сегодня, 17:23
сегодня, 17:23
«Челси» финишировал 10-м в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон. Летом букмекеры прогнозировали, что лондонцы закончат чемпионат в топ-4
сегодня, 17:06
сегодня, 17:06
«Ливерпуль» занял 5-е место в АПЛ. Перед сезоном команда Слота котировалась главным фаворитом на чемпионство
сегодня, 17:03
сегодня, 17:03
«Слишком уж серьезный мандраж у «Краснодара» – будет сложно. Даже против строящегося заново «Спартака». Прогноз Чернявского на Суперфинал FONBET Кубка России
сегодня, 12:00
сегодня, 12:00Прогноз
«Ливерпулю» и «Борнмуту» может потребоваться матч плей-офф за 5-е место в АПЛ. Букмекеры дают на это 0,11% вероятности
сегодня, 10:36
сегодня, 10:36
«Интер» в концовке вырвал ничью у «Болоньи», уступая 1:3 по ходу матча – 3:3. В лайве вероятность ничьей составляла 9%
вчера, 18:00
вчера, 18:00
«Халл Сити» вернулся в АПЛ спустя 9 лет. Клуб котировался главным андердогом плей-офф Чемпионшипа
вчера, 16:40
вчера, 16:40
Салах продолжит карьеру в МЛС, считают букмекеры. В тройку фаворитов на египтянина также входят «Рома» и «Аль-Хилаль»
вчера, 14:37
вчера, 14:37
«МЮ» начнет новый сезон с Кэрриком. 12,5% – вероятность, что манкунианцы выиграют АПЛ
вчера, 07:29
вчера, 07:29
«Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%
сегодня, 16:00
сегодня, 16:00
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Краснодара» над «Спартаком» в Суперфинале Кубка России
сегодня, 11:25
сегодня, 11:25Промо
«Боюсь, у «Тоттенхэма» будут проблемы. Не факт, что по итогам тура вылетят, но нервы болельщикам должны потрепать». Прогноз Палагина на матч 38-го тура АПЛ
сегодня, 10:40
сегодня, 10:40
«Болонья» с ее интенсивным футболом всегда доставляет «Интеру» проблемы». Прогноз Клещенка на матч
вчера, 13:30
вчера, 13:30Прогноз
«Барса» не проигрывала «Валенсии» с января 2020-го. В последние годы – избиение: по пять и семь мячей, причем неважно дома или на выезде». Прогноз Тимура Бокова на матч 38-го тура Ла Лиги
вчера, 12:30
вчера, 12:30
«Бавария» впервые за 6 лет сыграет в финале Кубка Германии. 3.10 – мюнхенцы разгромят «Штутгарт», прошлогоднего победителя турнира
вчера, 06:35
вчера, 06:35
PRIME SQUAD провел первый драфт при поддержке «Лиги Ставок». Победитель — игрок без профессионального опыта
21 мая, 14:25
21 мая, 14:25Промо
Граффити против «Барселоны» в разных городах России оказались очередной выходкой PARI
21 мая, 10:36
21 мая, 10:36Друзья сайта
«Астон Вилла» ведет 2:0 в финале Лиги Европы с «Фрайбургом». 92% – бирмингемцы выиграют титул
20 мая, 19:52
20 мая, 19:52
BeBoom дает по 1500 в новой акции «Гран-квиз» к канадскому гран-при Формулы-1
20 мая, 19:27
20 мая, 19:27Промо
