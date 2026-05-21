2.38 – «Вольфсбург» впервые с 1997 года опустится во вторую Бундеслигу. В стыках сыграют с «Падерборном»

«Вольфсбург» и «Падерборн» встретятся в переходных матчах за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне.

«Вольфсбург» в последний раз игры во второй Бундеслиге в сезоне-1996/97. В 29 последних сезонах клуб выступал в высшем дивизионе.

Букмекеры считают «Вольфсбург» фаворитом стыков за 1.59. На итоговую победу «Падерборна» дают коэффициент 2.38.

Первый переходной матч состоится сегодня, 21 мая.