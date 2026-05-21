У «Колорадо» 3 поражения в 16 последних матчах, 2 – от «Вегаса». 1.90 – «Голден Найтс» выбьют «Эвеланш» из Кубка Стэнли

«Вегас» обыграл «Колорадо» (4:2) на выезде в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

Для «Эвеланш» это поражение стало лишь вторым в нынешнем плей-офф НХЛ. Всего в 16 последних матчах у «Колорадо» три поражения, два из них – от «Вегаса».

Букмекеры дают одинаковый коэффициент на выход «Колорадо» и «Вегаса» в финал – по 1.90. Перед стартом серии «Эвеланш» были явными фаворитами за 1.35.

Второй матч пройдет 23 мая.