«Локомотив» ведет 3-2 в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса». 2.12 – ярославцы закончат серию уже сегодня

«Локомотив» победил «Ак Барс» (4:1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.

Клуб из Ярославля вышел вперед в серии – 3-2. Букмекеры дают коэффициент 1.28 на то, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина, 3.70 – трофей заберут казанцы.

«Ак Барс» котируется фаворитом шестого матча за 1.72. На победу «Локомотива» в этой игре и серии дают коэффициент 2.12.

Игра пройдет 21 мая, начало – в 19:30 мск.