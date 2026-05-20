Эмери выиграл 4 из 5 финалов Лиги Европы. Его «Астон Вилла» – явный фаворит финала с «Фрайбургом»

«Астон Вилла» и «Фрайбург» встретятся в финале Лиги Европы.

Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери выиграл 4 из 5 финалов ЛЕ – с «Вильярреалом» (2020/21) и трижды с «Севильей» (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Букмекеры считают «Астон Виллу» явным фаворитом финала за 1.35. На трофей «Фрайбурга» дают коэффициент 3.30.

Матч состоится 20 мая, начало – в 22:00 мск.