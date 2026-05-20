Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше

Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров.

Букмекеры оценили шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос».

19-летняя россиянка котируется третьей в списке фаворитов турнира во Франции за 8.05. Больше шансов на победу только у Арины Соболенко (3.20) и Иги Швентек (4.00).

В топ-5 у российских букмекеров также входят Елена Рыбакина (9.00) и Коко Гауфф (9.00), коэффициенты на остальных – от 25.00.

Андреева – единственная россиянка в топ-15 фаворитов турнира. Анна Калинская и Людмила Самсонова делят 18-ю строчку с коэффициентом 100.00 на титул.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.