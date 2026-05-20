Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше
19-летняя россиянка котируется третьей в списке фаворитов турнира во Франции за 8.05. Больше шансов на победу только у Арины Соболенко (3.20) и Иги Швентек (4.00).
В топ-5 у российских букмекеров также входят Елена Рыбакина (9.00) и Коко Гауфф (9.00), коэффициенты на остальных – от 25.00.
Андреева – единственная россиянка в топ-15 фаворитов турнира. Анна Калинская и Людмила Самсонова делят 18-ю строчку с коэффициентом 100.00 на титул.
Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Если будет здорова - не вижу причин, почему она не сможет обыграть на парижских кортах любую из соперниц.
Кепка, Пегула, Креолка, Викки - пожалуйста, Анисимова и Киз - вообще были бы лакомые кусочки здесь, на грунте)
очень маленькая вероятность того, что по пути к финалу она не встретит ни одной агрессивной соперницы, которая в корт будет бить чаще чем в ауты. А Швёнтек теряется перед агрессивным теннисом, с недавних пор даже на грунте.
Рыбакина теневой фаворит, непонятно что там у Соболенко в голове, что-то много она начала терять сеты и матчи там, которые еще год назад легко бы закрыла в двух сетах
Свитолина даже мелькает среди фаворитов, ну это забавно, она не выиграет никогда тбш, это тот тип игроков у которых нет менталки для победы на крупном турнире.
Андреева тоже пока что мимо.
в общем за Рыбакину