  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше
0

Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше

Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров.

Букмекеры оценили шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос».

19-летняя россиянка котируется третьей в списке фаворитов турнира во Франции за 8.05. Больше шансов на победу только у Арины Соболенко (3.20) и Иги Швентек (4.00).

В топ-5 у российских букмекеров также входят Елена Рыбакина (9.00) и Коко Гауфф (9.00), коэффициенты на остальных – от 25.00.

Андреева – единственная россиянка в топ-15 фаворитов турнира. Анна Калинская и Людмила Самсонова делят 18-ю строчку с коэффициентом 100.00 на титул.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАрина Соболенко
Ставки на теннис
logoМирра Андреева
logoРолан Гаррос
logoСтавки на спорт
logoЛюдмила Самсонова
logoWTA
logoАнна Калинская
logoИга Швентек
Ставки на сегодня

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По мне у Рыбакиной больше шансов чем у Мирры, поживем, увидим
Ответyiman26
По мне у Рыбакиной больше шансов чем у Мирры, поживем, увидим
Рыбакина ни разу не выходила в пф на РГ
Ответz0rg
Рыбакина ни разу не выходила в пф на РГ
У неё в последние годы регулярно возникали проблемы со здоровьем аккурат к РГ.
Если будет здорова - не вижу причин, почему она не сможет обыграть на парижских кортах любую из соперниц.
Странно...есть же еще Гауфф, Свитолина и Костюк
Возможно это российские букмекеры, а не из других стран, тогда объяснимо
Посмотрел ради интереса котировки у четырех крупных зарубежных контор. В двух из них Андреева на 5-м месте (после Швентек, Соболенко, Рыбакиной и Гауфф) и ещё в двух делит 4-5 место с Гауфф. Видимо, в новости действительно приведены котировки российской конторы. Но ту же Свитолину даже зарубежные буки котируют чуть ниже, а Костюк с отрывом ниже.
ОтветBakket
Посмотрел ради интереса котировки у четырех крупных зарубежных контор. В двух из них Андреева на 5-м месте (после Швентек, Соболенко, Рыбакиной и Гауфф) и ещё в двух делит 4-5 место с Гауфф. Видимо, в новости действительно приведены котировки российской конторы. Но ту же Свитолину даже зарубежные буки котируют чуть ниже, а Костюк с отрывом ниже.
Я вчера смотрел, тоже очень удивился тому, что зарубежные буки дают на Свитолину 15, а российские - 30. Но Андрееву на 3-м месте нигде не видел...
ОтветReflector
Я вчера смотрел, тоже очень удивился тому, что зарубежные буки дают на Свитолину 15, а российские - 30. Но Андрееву на 3-м месте нигде не видел...
На Фонбете Андреева делит 3-5 место с Гауфф и Рыбакиной, на каждую из них коэффициент по 9. В других конторах в основном на 4-5 месте всё-таки.
Букмекеры вообще слишком уж верят в Андрееву, даже в отдельных матчах часто безосновательно дают ей статус супер фаворитки. А тут прошлогодняя чемпионка Гауфф и Свитолина в отличной форме должны стоять повыше.
ОтветJefri AG
Букмекеры вообще слишком уж верят в Андрееву, даже в отдельных матчах часто безосновательно дают ей статус супер фаворитки. А тут прошлогодняя чемпионка Гауфф и Свитолина в отличной форме должны стоять повыше.
Допустим реальный кефф на Андрееву - 10, а российские буки дают 8, тогда в случае победы Андреевой они выплатят меньше денег. Т.е. буки не переоценивают своих спортсменов, они ради увеличения маржи пользуются тем, что ставить все равно будут больше на своих.
ОтветJefri AG
Букмекеры вообще слишком уж верят в Андрееву, даже в отдельных матчах часто безосновательно дают ей статус супер фаворитки. А тут прошлогодняя чемпионка Гауфф и Свитолина в отличной форме должны стоять повыше.
На кэфы нужно после появления сетки смотреть) кэфы до сетки - гадание на кофейной гуще. А так Свитолина конечно в форме, но за свою карьеру она всего 4 или 5 раз была в полуфинале шлемов, и ни разу на РГ. Гофф всегда претендент просто потому что тащила и может перебегать, а вот Мирра как раз именно игрой может победить, как и кепка. Но форма кепки совсем неале сейчас... Рыбакину тут за претендентку считать ну мягко говоря странно. Я бы ставил на первое место Арину вне зависимости от сетки, а потом уже остальных. Мирра, Гофф и Свитолина примерно все в одной цифре, потом Рыбакина, потом Косюк наверное
Хорошо бы, чтобы Мирре не досталась по сетке Гауфф и - также желательно - нерукопожатые.
Кепка, Пегула, Креолка, Викки - пожалуйста, Анисимова и Киз - вообще были бы лакомые кусочки здесь, на грунте)
Рыбакина не ниже должна котироваться , должна быть в топ-2 у букмекеров после Арины, следом Ига , потом Гауфф и только потом Андреева
У девушек все так непредсказуемо)
Ответbor-n@yandex.ru
У девушек все так непредсказуемо)
только поэтому нравится женский теннис:)
на Швёнтек очень заниженный кф, я бы меньше чем 10 не давал бы
очень маленькая вероятность того, что по пути к финалу она не встретит ни одной агрессивной соперницы, которая в корт будет бить чаще чем в ауты. А Швёнтек теряется перед агрессивным теннисом, с недавних пор даже на грунте.
Рыбакина теневой фаворит, непонятно что там у Соболенко в голове, что-то много она начала терять сеты и матчи там, которые еще год назад легко бы закрыла в двух сетах
Свитолина даже мелькает среди фаворитов, ну это забавно, она не выиграет никогда тбш, это тот тип игроков у которых нет менталки для победы на крупном турнире.
Андреева тоже пока что мимо.
в общем за Рыбакину
ОтветVadim Vadim_1116553755
на Швёнтек очень заниженный кф, я бы меньше чем 10 не давал бы очень маленькая вероятность того, что по пути к финалу она не встретит ни одной агрессивной соперницы, которая в корт будет бить чаще чем в ауты. А Швёнтек теряется перед агрессивным теннисом, с недавних пор даже на грунте. Рыбакина теневой фаворит, непонятно что там у Соболенко в голове, что-то много она начала терять сеты и матчи там, которые еще год назад легко бы закрыла в двух сетах Свитолина даже мелькает среди фаворитов, ну это забавно, она не выиграет никогда тбш, это тот тип игроков у которых нет менталки для победы на крупном турнире. Андреева тоже пока что мимо. в общем за Рыбакину
А Гауфф?..
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Ланс» ни разу не выигрывал Кубок Франции. Клуб – подавляющий фаворит финала с «Ниццей»
сегодня, 14:12
Роналду останется в «Аль-Насре», считают букмекеры. «Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» – в топ-5 претендентов на Криштиану
сегодня, 12:55
3.10 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 20 передач, нужна одна голевая с «Брайтоном»
сегодня, 12:26
Дорофеев – лучший снайпер Кубка Стэнли с 10 голами. 2.73 – снова забьет «Колорадо»
сегодня, 11:58
Роналду – 9-й в списке претендентов на «Золотой мяч» после победы в чемпионате Саудовской Аравии
сегодня, 11:39
Букмекеры давали 98% на попадание Палмера в заявку Англии на ЧМ-2026. Он не сыграет на мундиале
сегодня, 11:05
Ираола будет тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне, считают букмекеры. Вероятность увольнения Слота до конца мая резко выросла до 60%
сегодня, 10:47
Коэффициент на победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» вырос в 2 раза после чемпионства «канониров»
сегодня, 09:56
Швейцария выиграла 5 из 5 матчей в группе на хоккейном ЧМ-2026 с разницей 26:5. Хозяева турнира – 2-е фавориты на золото после Канады
сегодня, 08:14
«Каролина» впервые проиграла в этом плей-офф НХЛ. На победу «Монреаля» давали 3.45
сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
PRIME SQUAD провел первый драфт при поддержке «Лиги Ставок». Победитель — игрок без профессионального опыта
вчера, 14:25Промо
Граффити против «Барселоны» в разных городах России оказались очередной выходкой PARI
вчера, 10:36Друзья сайта
«Астон Вилла» ведет 2:0 в финале Лиги Европы с «Фрайбургом». 92% – бирмингемцы выиграют титул
20 мая, 19:52
BeBoom дает по 1500 в новой акции «Гран-квиз» к канадскому гран-при Формулы-1
20 мая, 19:27Промо
Лига Ставок порадует клиентов фрибетами к CS ASIA
20 мая, 14:23Промо
«Лига Ставок» — генеральный партнер «Кубка Победы-2026»: турнир стартует 20 мая в Оренбурге
20 мая, 09:49Промо
Underground Bizne$ — чемпионы седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
20 мая, 07:19Промо
«Такой «Тоттенхэм» нужно побеждать. К тому же, для «Челси» это святая обязанность». Прогноз Бельского на матч АПЛ
19 мая, 14:51
«Борнмут» не проиграет «Сити» – клуб мотивирован и все еще претендует на еврокубки». Прогноз Палагина на матч АПЛ
19 мая, 14:06
Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане
19 мая, 10:28Промо
Рекомендуем