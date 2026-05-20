«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, если проиграет «Эвертону», а «Вест Хэм» победит «Лидс». Букмекеры дают на это 7.00

Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» на вылет из АПЛ.

Перед заключительным туром лондонцы идут на 17-м месте в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на два очка.

«Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип, если в 38-м туре проиграет «Эвертону» (3.80) на своем поле, а «Вест Хэм» дома победит «Лидс» (1.83).

Букмекеры дают общий коэффициент 7.00 на то, что это случится.