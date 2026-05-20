  • 99,9% давали на победу «Кэвс» над «Никс» при «+22» за 7:49 до конца четвертой четверти. Камбэк «Нью-Йорка» шел за 34.00
«Нью-Йорк» сделал камбэк с «-22» в первом матче финала Востока.

Игра с «Кливлендом» завершилась победой «Никс» в овертайме со счетом 115:104. В серии до четырех побед «Нью-Йорк» повел 1-0.

За 7:49 до конца четвертой четверти «Кливленд» вел 93:71. По оценке ESPN Analytics, вероятность победы «Кавальерс» в тот момент составляла 99,9%. После этого «Никс» выиграли оставшийся отрезок матча со счетом 44:11.

В лайве при преимуществе «Кливленда» в 22 очка букмекеры давали коэффициент 34.00 на камбэк «Нью-Йорка».

просто они не учли Х(арден)-фактор
Что переводится как "не говори гоп..."
Вот уж неправда так неправда. Букмекеры при таком преимуществе одной из команд, никогда не дают такие коэффициенты на победу, всегда идёт фора по разнице набранных очков.
Фактос. Как минимум, ни у одного российского пука выше 20.00 не видал кэфов в матчах с большой разницей в счёте, где победитель почти ясен
Я бы не писал этот комментарий, если бы не смотрел матчи НБА на сайте бука. Там же всё движение кэфов во время игры отображается. 🤝
За 7.49 до конца Харден дал команду грузить всё)))
