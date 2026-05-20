99,9% давали на победу «Кэвс» над «Никс» при «+22» за 7:49 до конца четвертой четверти. Камбэк «Нью-Йорка» шел за 34.00

«Нью-Йорк» сделал камбэк с «-22» в первом матче финала Востока.

Игра с «Кливлендом» завершилась победой «Никс» в овертайме со счетом 115:104. В серии до четырех побед «Нью-Йорк» повел 1-0.

За 7:49 до конца четвертой четверти «Кливленд» вел 93:71. По оценке ESPN Analytics, вероятность победы «Кавальерс» в тот момент составляла 99,9%. После этого «Никс» выиграли оставшийся отрезок матча со счетом 44:11.

В лайве при преимуществе «Кливленда» в 22 очка букмекеры давали коэффициент 34.00 на камбэк «Нью-Йорка».