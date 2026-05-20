«Арсенал» – главный фаворит АПЛ-26/27 по версии букмекеров. «Сити» и «Ливерпуль» – в тройке
После победы «Арсенала» в АПЛ-2025/26 букмекеры оценили фаворитов сезона-2026/27.
Лондонский клуб – главный фаворит с коэффициентом 2.50. В тройке претендентов также «Манчестер Сити» (3.50) и «Ливерпуль» (6.00).
Фавориты сезона-2026/27:
«Арсенал» – 2.50
«Манчестер Сити» – 3.50
«Ливерпуль» – 6.00
«Манчестер Юнайтед» – 8.00
«Челси» – 11.00
«Астон Вилла» – 26.00
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Не в зрелищности, а в «готовности», простите за такое слово.
Сити - новый тренер, это все равно не Гвардиола, будет перестройка.
Челси - там вообще бы пару сезонов.
МЮ - аналогично.
Ттх - можно ничего не говорить.
Ливерпуль - кажется, что со Слотом больше ничего не будет.
Так что да, Арсенал фаворит по делу. Но, только на бумаге. Игры покажут.
В этом сезоне борьбы в штрафной и голов со стандартов больше, чем в большинстве предыдущих, если что. У всех. Следи за футболом :)