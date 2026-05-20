  • «Арсенал» – главный фаворит АПЛ-26/27 по версии букмекеров. «Сити» и «Ливерпуль» – в тройке
После победы «Арсенала» в АПЛ-2025/26 букмекеры оценили фаворитов сезона-2026/27.

Лондонский клуб – главный фаворит с коэффициентом 2.50. В тройке претендентов также «Манчестер Сити» (3.50) и «Ливерпуль» (6.00).

Фавориты сезона-2026/27:

«Арсенал» – 2.50

«Манчестер Сити» – 3.50

«Ливерпуль» – 6.00

«Манчестер Юнайтед» – 8.00

«Челси» – 11.00

«Астон Вилла» – 26.00

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Старик Стариканов
Ливерпуль 🤣
Че тебя смешит, кто должен выше котироваться?
В прошлом году Ливерпуль ставили почти победителем апл. Ага.
vthsm
В прошлом году Ливерпуль ставили почти победителем апл. Ага.
После 5-го тура говорили: ну тут уже всё понятно, конкуренты сами отдают чемпионство «Ливерпулю».
Началось преждевременное гадание
С уходом Пепа кажется что Арсенал ещё успеет выиграть пару раз АПЛ
Светлана Тимофеева
где тоттенхэм?
Пока на 17 месте. Есть шанс, что будут покорять ШИП, но могут и в АПЛ задержаться
Объективно, пока Арсенал самая выстроенная и стабильная команда за последние несколько лет.

Не в зрелищности, а в «готовности», простите за такое слово.

Сити - новый тренер, это все равно не Гвардиола, будет перестройка.
Челси - там вообще бы пару сезонов.
МЮ - аналогично.
Ттх - можно ничего не говорить.
Ливерпуль - кажется, что со Слотом больше ничего не будет.

Так что да, Арсенал фаворит по делу. Но, только на бумаге. Игры покажут.
Mykytka
Все будет зависеть от того, защитят ли вратарей на угловых. Если да, то Арсенал резко потеряет в шансах на следующий сезон.
MU_pain_for_the_eyes
Арсенал?

В этом сезоне борьбы в штрафной и голов со стандартов больше, чем в большинстве предыдущих, если что. У всех. Следи за футболом :)
Больше угловых богу угловых😁😁😁
Я думаю с нового сезона Арсенал будет играть в более атакующий футбол. Уже нет того давления плюс уверенность. И они станут более сильными и еще усилятся летом.
