«Арсенал» стал чемпионом Англии. Перед стартом сезона фаворитом был «Ливерпуль»

«Арсенал» стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Сити» от «Борнмута» (0:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги.

Таким образом, лондонский клуб подтвердил свой статус фаворита по версии букмекеров. «Арсенал» перед стартом сезона котировался вторым фаворитом с коэффициентом 3.30, ниже оценивали только вероятность победы «Ливерпуля».

Однако уже после первых туров главным претендентом стал «Арсенал». По ходу сезона коэффициент не опускался ниже 2.55, а минимальный был после 30-го тура – 1.09.