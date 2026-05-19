«Арсенал» стал чемпионом Англии. Перед стартом сезона фаворитом был «Ливерпуль»
«Арсенал» стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Сити» от «Борнмута» (0:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги.
Таким образом, лондонский клуб подтвердил свой статус фаворита по версии букмекеров. «Арсенал» перед стартом сезона котировался вторым фаворитом с коэффициентом 3.30, ниже оценивали только вероятность победы «Ливерпуля».
Однако уже после первых туров главным претендентом стал «Арсенал». По ходу сезона коэффициент не опускался ниже 2.55, а минимальный был после 30-го тура – 1.09.
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Кстати, в этом же году стал чемпионом еще и Компани.
Учитель, маэстро! 👏🏻
А красные не в Москве , а в Лондоне 👏