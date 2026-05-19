«Тоттенхэм» досрочно останется в АПЛ, если победит «Челси». «Шпоры» проиграли 5 последних личных встреч

«Челси» примет «Тоттенхэм» в 37-м туре АПЛ.

«Шпоры» идут на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на два очка с матчем в запасе. В случае победы в сегодняшней встрече «Тоттенхэм» досрочно останется в высшей лиге, а «молотобойцы» вылетят.

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в 5 последних личных встречах. Букмекеры дают коэффициент 2.03 на продление тренда – победу «аристократов».

3.60 – «шпоры» обыграют «Челси» и останутся в АПЛ.

Матч пройдет 19 мая, начало – в 22:15 мск.