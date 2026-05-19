В этом финале Куба Гагарина еще не было овертаймов. 3.80 – будет сегодня

«Локомотив» примет «Ак Барс» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

В первых четырех матчах финала не было овертаймов. Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что сегодня будет овертайм, 1.24 – победитель вновь определится в основное время.

Небольшим фаворитом встречи котируется «Локомотив» – на победу ярославцев дают коэффициент 1.69. Успех гостей оценивается в 2.16.

Игра состоится 19 мая, начало – в 19:00 мск. Счет в серии равный – 2-2.