  4.33 – Хаби Алонсо выиграет трофей с «Челси» в сезоне-2026/27. 2.63 – проработает в клубе меньше года
4.33 – Хаби Алонсо выиграет трофей с «Челси» в сезоне-2026/27. 2.63 – проработает в клубе меньше года

Букмекеры открыли специальную линию на достижения Хаби Алонсо в «Челси».

За 2.63 можно поставить на то, что Алонсо уйдет из лондонского клуба до 31 мая 2027 года. 5.50 – покинет «Челси» до 1 января.

4.33 – лондонцы выиграют хотя бы один внутренний трофей в сезоне-2026/27, 51.00 – возьмут минимум два титула.

3.00 – летом Алонсо подпишет хотя бы одного игрока «Реала».

Трофей - это только если в ЛК играть будем. Если уволят - ну тут похоже руководство проклятое, дальше этот проект уже обречен.

Объективно, если в следующем сезоне еврокубков не будет, то минимум топ-6 должны брать, цель конечно в ЛЧ вернуться. Ну и состав постепенно почистить.
А там никаких задач особых не поставлено, там пока о перестройке говорят. Скорее всего задачи будут - выход в ЛЧ по результатам следующего сезона и, опционально, кубок Англии/лиги.
