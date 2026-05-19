Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы. «Барселона» и «Бавария» – в топ-5 у букмекеров
Букмекеры начали принимать ставки на следующее место работы Хосепа Гвардиолы.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Энцо Мареска заменит испанца во главе клуба. Пеп возглавляет «Сити» с 2016 года.
Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы за 3.00. Далее идет сборная Бразилии (4.50), «Бавария» (6.00) и «Барселона» (6.00).
Следующее место работы Гвардиолы по версии букмекеров:
1. Сборная Англии – 3.00.
2. Сборная Бразилии – 4.50
3-4. «Бавария» – 6.00
3-4. «Барселона» – 6.00
5-6. Сборная Испании – 8.50
5-6. Любой клуб МЛС – 8.50
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
