Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы. «Барселона» и «Бавария» – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры начали принимать ставки на следующее место работы Хосепа Гвардиолы.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что Энцо Мареска заменит испанца во главе клуба. Пеп возглавляет «Сити» с 2016 года.

Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы за 3.00. Далее идет сборная Бразилии (4.50), «Бавария» (6.00) и «Барселона» (6.00).

Следующее место работы Гвардиолы по версии букмекеров:

1. Сборная Англии – 3.00.

2. Сборная Бразилии – 4.50

3-4. «Бавария» – 6.00

3-4. «Барселона» – 6.00

5-6. Сборная Испании – 8.50

5-6. Любой клуб МЛС – 8.50