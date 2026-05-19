  • Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы. «Барселона» и «Бавария» – в топ-5 у букмекеров
Букмекеры начали принимать ставки на следующее место работы Хосепа Гвардиолы.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Энцо Мареска заменит испанца во главе клуба. Пеп возглавляет «Сити» с 2016 года.

Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы за 3.00. Далее идет сборная Бразилии (4.50), «Бавария» (6.00) и «Барселона» (6.00).

Следующее место работы Гвардиолы по версии букмекеров:

1. Сборная Англии – 3.00.

2. Сборная Бразилии – 4.50

3-4. «Бавария» – 6.00

3-4. «Барселона» – 6.00

5-6. Сборная Испании – 8.50

5-6. Любой клуб МЛС – 8.50

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
помощником в Жозе неплохо зайдет, сделает из Мбаппе опорного инвертированного нападающего
Это было бы эпично конечно🤣
мне кажется, на сборные он не решится. Это совсем не его. Он тренер системный, долго подбирает игроков под свое видение игры. А в сборной мало того, что придется обходиться теми, кто есть, так еще и тренировки нерегулярные несколько раз в год по 10 дней.
У него буквально доступ без ТО ко всем игрокам одной нации
вот именно, что одной нации. Даже в сборной Бразилии приходится вызывать игроков из РПЛ, ибо все равно на многих позициях выбор ограничен. И вполне может оказаться, что на определенные позиции нет ни одного игрока, который бы соответствовал представлениям Пепа. А в клубе же он волен выбирать любого игрока любой нации, вопрос только в деньгах, в которых его последние 10 лет никто не ограничивал особо.
Пора Италию брать, наш лысый генерал! Forza Brescia!
Если он с ней возьмёт чемпионство что тогда хейтерам говорить?)))
"С Брешией любой дурак бы взял скудетто, пусть попробует с Читаделлой)" 🤣
7. Рыбалка - 10.00
8. Пойдёт к пацанам Билли Бутчера, бороться с мировым злом - бесценно
Что здесь вообще Бразилия делает, если Анчи только продлил контракт
тебя смутила Бразилия, но не смутила Барселона?
Так то про будущее а не сейчас летом, Пеп же 99% что возьмёт паузу год.
Итальянская мафия куда пропала? Там и спонсор один - пума
Этим для начала хотя бы от Босний с Герцеговинами надо прекратить отлетать. А потом уже думать про Пепа🤓
А что он будет делать, когда летом ему не разрешат потратить 500 миллионов на новых игроков?
Следующий клуб Пепа: Аль-Наср Роналду, который предложит каталонцу зарплату в размере - один миллиард (‼️🫡) долларов в год....
Может не уйдет еще
Последняя сборная,с похожей философией Пепа ,которая достигла успеха-это сб.Испании 2008-2012 годов.И там 70 % играли в Барсе ,остальные в Мадриде.Остальные сборные ,достигшие успеха-это прагматизм в квадрате,кубе,короче,не пеповский стиль
