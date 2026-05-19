Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане

В Казахстане завершился один из крупнейших киберспортивных турниров в СНГ — PGL Astana по CS2. 16 команд боролись за общий призовой фонд, который составил 1 600 000 долларов. Чемпионом стала Team Spirit, в финале разгромившая Falcons — 3:0. Решающие карты завершились со счетом 16:12 на Dust2, 13:7 на Mirage и 13:10 на Ancient. Лучшим игроком финала признали Данила «donk» Крышковца: он оформил 62 фрага при 46 смертях.

Не меньшего внимания заслуживает и масштабное шоу, которые вышло далеко за пределы «Барыс Арены»: на улицах Астаны заметили колонну из десяти тюнингованных автомобилей в стиле «Форсажа» и Need for Speed — от Mitsubishi Eclipse и Nissan 350z до культовой BMW Most Wanted. Выяснилось, что это WINLINE привез комьюнити-каст «ГАЗ НА КАСТ» со Славой Бустером и Дмитрием Ликсом. Вместе с ними в заезде участвовали OverDrive, chopper, tried, karavay46, FORZOREZOR, ct0m, а также топовые киберспортсмены — donk, TN1R, Spinx, MaSvAI, mo0n, SH1RO, m0NESY, torzs и Zont1x. На пике в онлайне они собрали более 137 тысяч зрителей.

Также на специальной карте в CS2 при поддержке WINLINE прошли настоящие гонки с уникальными механиками баффов и дебаффов. Участники разделились на две звездные команды — Team buster и Team OverDrive, а сам заезд транслировался в прямом эфире, собрав на пике более 22 тысяч зрителей в онлайне.

Таким образом, PGL Astana 2026 запомнился поклонникам киберспорта не только красивой игрой, но и настоящим уличным драйвом. Благодаря проекту «Газ на каст» турнир объединил профессиональный киберспорт, автомобильную культуру и миллионы фанатов CS2, подтвердив статус одного из самых ярких событий весны в СНГ.

Также WINLINE представил цифровой путеводитель по Астане для всех гостей турнира, который объединяет все необходимое: список команд и игроков, подборку мест отдыха и достопримечательностей, а также лучшие отели рядом с ареной. Дополнительно пользователи гида получили возможность поучаствовать в розыгрыше 3 000 000 фрибетов.

