Синнер – безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров. Никто из россиян не попал в топ-10
Россияне не попали в топ-10 фаворитов «Ролан Гаррос».
Главным претендентом на победу у букмекеров с большим отрывом котируется Янник Синнер. На его титул во Франции дают коэффициент 1.35, или 70%.
Никто из россиян не попал в топ-10 фаворитов. Даниил Медведев котируется 11-м за 50.00, Андрей Рублев – 21-й за 100.00.
Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Синнеру достаточно первый сет проиграть и плотно играть во втором и уже будет 1,4-1,5 а если еще и жара будет во время матча, кф вообще взлетит
буки в любом случае в плюсе ибо основные ставки всегда на фаворитов, а они не считая Синнера, отлететь могут в любом матче