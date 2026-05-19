Синнер – безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров. Никто из россиян не попал в топ-10

Россияне не попали в топ-10 фаворитов «Ролан Гаррос».

Главным претендентом на победу у букмекеров с большим отрывом котируется Янник Синнер. На его титул во Франции дают коэффициент 1.35, или 70%.

Никто из россиян не попал в топ-10 фаворитов. Даниил Медведев котируется 11-м за 50.00, Андрей Рублев – 21-й за 100.00.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.