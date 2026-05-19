Синнер – безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров. Никто из россиян не попал в топ-10

Россияне не попали в топ-10 фаворитов «Ролан Гаррос».

Главным претендентом на победу у букмекеров с большим отрывом котируется Янник Синнер. На его титул во Франции дают коэффициент 1.35, или 70%.

Никто из россиян не попал в топ-10 фаворитов. Даниил Медведев котируется 11-м за 50.00, Андрей Рублев – 21-й за 100.00.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 24 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
кф 1.35 на Титул Большого Шлема....просто обалдеть...травма, форс мажор и т.д не считая уровень и форму других игроков это уже кф 1.5 как минимум
ОтветMaratik1982
кф 1.35 на Титул Большого Шлема....просто обалдеть...травма, форс мажор и т.д не считая уровень и форму других игроков это уже кф 1.5 как минимум
да, я думаю в течении одного конкретного матча на победу Синнера кф будет выше чем 1,35 , который сейчас принципе на победу в турнире. Это как на победу сборной США по баскетболу на ОИ давали что-то около 1,15-1,20, а во время их матча против сербов был 3+
Синнеру достаточно первый сет проиграть и плотно играть во втором и уже будет 1,4-1,5 а если еще и жара будет во время матча, кф вообще взлетит
буки в любом случае в плюсе ибо основные ставки всегда на фаворитов, а они не считая Синнера, отлететь могут в любом матче
а какие ставки были на Надаля раньше?
