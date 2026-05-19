Неймар попал в заявку Бразилии на ЧМ-2026. Букмекеры давали 30% на то, что он сыграет на мундиале

Неймар попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Еще в апреле букмекеры давали коэффициент 3.33 (30%) на то, что 34-летний форвард «Сантоса» сыграет на чемпионате мира.

В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов, в том числе игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.