97% – вероятность назначения Марески тренером «Ман Сити». Гвардиола уйдет после 10 лет в клубе
Энцо Мареска станет новым тренером «Манчестер Сити», уверены букмекеры.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что экс-тренер «Челси» подпишет с «горожанами» договор на три года и заменит Пепа Гвардиолу во главе клуба. Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года.
На платформе для ставок Polymarket вероятность назначения Марески на пост главного тренера «горожан» выросла до 97%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии