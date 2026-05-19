97% – вероятность назначения Марески тренером «Ман Сити». Гвардиола уйдет после 10 лет в клубе

Энцо Мареска станет новым тренером «Манчестер Сити», уверены букмекеры.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что экс-тренер «Челси» подпишет с «горожанами» договор на три года и заменит Пепа Гвардиолу во главе клуба. Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года.

На платформе для ставок Polymarket вероятность назначения Марески на пост главного тренера «горожан» выросла до 97%.