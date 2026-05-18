78% – Гвардиола покинет «Ман Сити» до конца года

Букмекеры оценили вероятность ухода Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

На платформе для ставок Polymarket вероятность ухода Гвардиолы с поста главного тренера «горожан» до конца 2026 года повысилась с 48% до 78% за двое суток.

Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает в июне 2027-го. Испанец тренирует английский клуб с лета 2016 года.

16 мая тренер выиграл 20-й трофей во главе «Ман Сити» – «горожане» стали победителями Кубка Англии, обыграв «Челси» в финале турнира со счетом 1:0.