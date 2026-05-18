«Локомотив» – букмекерский фаворит финала Куба Гагарина с «Ак Барсом». В серии 2-2, пятый матч – в Ярославле

Букмекеры обновили котировки на итоги финала Кубка Гагарина.

На данный момент в серии «Локомотива» и «Ак Барса» ничья – 2-2. Пятый матч противостояния пройдет 19 мая в Ярославле.

Букмекеры считают «Локо» фаворитом финала за 1.80. На победу казанцев в Кубке Гагарина дают коэффициент 2.01.