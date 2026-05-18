«Оклахома» уверенно пройдет «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» выбьет «Кливленд»: ожидания букмекеров от 1/2 финала плей-офф НБА

Букмекеры назвали фаворитов пар 1/2 финала плей-офф НБА.

Ожидается, что «Оклахома» уверенно пройдет «Сан-Антонио». На выход «Тандер» в финал дают коэффициент 1.35, на проход «Сперс» – 3.20.

В паре «Нью-Йорк» – «Кливленд» явным фаворитом за 1.38 котируются «Никс». На выход «Кавальерс» в финал можно поставить за 3.05.

Полуфиналы стартуют в ночь на 19 мая.