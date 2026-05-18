Испания – фаворит ЧМ-2026 и Евро-2028 у букмекеров. 29.00 – сборная выиграет оба турнира
Букмекеры начали принимать ставки на итоги Евро-2028.
Фаворитом турнира у букмекеров котируется Испания (5.00). В топ-5 претендентов на трофей также входят Франция (5.50), Англия (6.00), Германия (7.00) и Португалия (8.00).
Команда Луиса де ла Фуэнте также котируются главными претендентами на победу на ЧМ-2026 за 5.80. В топ-5 также входят Англия (6.80), Франция (6.80), Аргентина (9.00) и Бразилия (9.00).
БЕТСИТИ дает коэффициент 29.00 на то, что испанцы выиграют оба турнира.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии