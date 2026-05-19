Моуринью возглавит «Реал». Мадридцы – вторые фавориты Ла Лиги в сезоне-2026/27 после «Барселоны»
Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб и 63-лентий португалец устно согласовали условия контракта на два года.
Букмекеры считают «Реал» вторым фаворитом Ла Лиги в следующем сезоне после «Барселоны». На чемпионство мадридцев дают коэффициент 2.45, на титул каталонцев – 1.75.
Моуринью с «Реалом» стал чемпионом Испании в сезоне-2011/12.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Старый неадекватный Мауриньо, неуправляемые звезды в виде Винистуса, диктатора Мбаппе и прочих Беллингемов, окончательно выживший из ума дед Перес, невменяемое Реал ТВ.