  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Моуринью возглавит «Реал». Мадридцы – вторые фавориты Ла Лиги в сезоне-2026/27 после «Барселоны»
0

Моуринью возглавит «Реал». Мадридцы – вторые фавориты Ла Лиги в сезоне-2026/27 после «Барселоны»

Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб и 63-лентий португалец устно согласовали условия контракта на два года.

Букмекеры считают «Реал» вторым фаворитом Ла Лиги в следующем сезоне после «Барселоны». На чемпионство мадридцев дают коэффициент 2.45, на титул каталонцев – 1.75.

Моуринью с «Реалом» стал чемпионом Испании в сезоне-2011/12.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
Ставки на сегодня
logoРеал Мадрид
logoБарселона
Ставки на футбол
logoСтавки на спорт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это будет веселуха 🤣🔥
Старый неадекватный Мауриньо, неуправляемые звезды в виде Винистуса, диктатора Мбаппе и прочих Беллингемов, окончательно выживший из ума дед Перес, невменяемое Реал ТВ.
ОтветBurel
Это будет веселуха 🤣🔥 Старый неадекватный Мауриньо, неуправляемые звезды в виде Винистуса, диктатора Мбаппе и прочих Беллингемов, окончательно выживший из ума дед Перес, невменяемое Реал ТВ.
Это ли не повод обратить больше внимания на Реал сейчас. Веселье как минимум обеспечено. Даже если система даст сбой в первом сезоне, во втором всё будет по классике)))
ОтветBurel
Это будет веселуха 🤣🔥 Старый неадекватный Мауриньо, неуправляемые звезды в виде Винистуса, диктатора Мбаппе и прочих Беллингемов, окончательно выживший из ума дед Перес, невменяемое Реал ТВ.
Оххх весело будет наблюдать за этим сериалом в следующем сезоне😂
как бы Реал при Моуриньо в сегунду не отправился,
ОтветDon Fcb
как бы Реал при Моуриньо в сегунду не отправился,
Теперь видно кто из ума выжил
ОтветFrizr
Теперь видно кто из ума выжил
ти па ходу
к алонсо и арбелоа хоть какие-то игроки Реала ещё прислушивались, на моуриньо им абсолютно будет пофиг, да моуриньо будет включать психозы, орать , но игроки реала золотая молодёжь, слишком старших не уважают, так что Реал при моуриньо будет провальным
ОтветОхот ник
к алонсо и арбелоа хоть какие-то игроки Реала ещё прислушивались, на моуриньо им абсолютно будет пофиг, да моуриньо будет включать психозы, орать , но игроки реала золотая молодёжь, слишком старших не уважают, так что Реал при моуриньо будет провальным
Если будет провальным сезон то потому что «ты ж сказал»
ОтветОхот ник
к алонсо и арбелоа хоть какие-то игроки Реала ещё прислушивались, на моуриньо им абсолютно будет пофиг, да моуриньо будет включать психозы, орать , но игроки реала золотая молодёжь, слишком старших не уважают, так что Реал при моуриньо будет провальным
Моуриньо разве не авторитетная личность? Его берут не из-за последних успехов, которых у него нет, в последнее время, а именно из-за авторитета
Сгорел сарай , гори и хата. Ну хоть весело будет 100%, я двумя руками за
Да, интересно в следующем сезоне в Испании будет. Особенно, околофутбольная жизнь.
Перес перед неминуемым уходом решил осуществить тактику выжженой земли.
Вангую бесконечное нытье про судей
Если Маки продержится до конца сезона и его не уволят, его однозначно можно будет назвать "тренером года"
Трепещите каталонцы) Хозяин вернулся)
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Тоттенхэм» досрочно останется в АПЛ, если победит «Челси». «Шпоры» проиграли 5 последних личных встреч
сегодня, 14:47
В этом финале Куба Гагарина еще не было овертаймов. 3.80 – будет сегодня
сегодня, 13:59
4.33 – Хаби Алонсо выиграет трофей с «Челси» в сезоне-2026/27. 2.63 – проработает в клубе меньше года
сегодня, 13:14
Сборная Англии – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Гвардиолы. «Барселона» и «Бавария» – в топ-5 у букмекеров
сегодня, 12:15
Синнер – безоговорочный фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров. Никто из россиян не попал в топ-10
сегодня, 10:21
Неймар попал в заявку Бразилии на ЧМ-2026. Букмекеры давали 30% на то, что он сыграет на мундиале
сегодня, 09:25
97% – вероятность назначения Марески тренером «Ман Сити». Гвардиола уйдет после 10 лет в клубе
сегодня, 08:27
2.20 – «Арсенал» станет чемпионом Англии сегодня. «Сити» должен потерять очки с «Борнмутом»
сегодня, 07:33
2.55 – Месси и Роналду сыграют друг против друга в официальном матче до конца карьеры. У Лионеля 16 побед, у Криштиану – 11
вчера, 14:48
78% – Гвардиола покинет «Ман Сити» до конца года
вчера, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Такой «Тоттенхэм» нужно побеждать. К тому же, для «Челси» это святая обязанность». Прогноз Бельского на матч АПЛ
сегодня, 14:51
«Борнмут» не проиграет «Сити» – клуб мотивирован и все еще претендует на еврокубки». Прогноз Палагина на матч АПЛ
сегодня, 14:06
Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане
сегодня, 10:28Промо
Лига Ставок — генеральный партнер Prime FL в Нижнем Новгороде с главным боем Ядуллаева и Аймухамбетова
вчера, 16:27Промо
«Бернли» – один из самых удобных соперников для «Арсенала». Прогноз Палагина на матч АПЛ
вчера, 13:55
В прошлом сезоне было забито 28 мячей во всех матчах последнего тура РПЛ – по 3,5 в среднем. 1.95 – в этом году будет 23+ гола
17 мая, 14:41
ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби
17 мая, 08:38
Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии
16 мая, 13:36Промо
«Лига Ставок» выплатила более 47 миллионов в «Зеленом Джекпоте»
16 мая, 05:48Промо
Стартовал плей-офф одного из главных турниров весны по CS2
15 мая, 14:46Промо
Рекомендуем