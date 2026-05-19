Моуринью возглавит «Реал». Мадридцы – вторые фавориты Ла Лиги в сезоне-2026/27 после «Барселоны»

Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб и 63-лентий португалец устно согласовали условия контракта на два года.

Букмекеры считают «Реал» вторым фаворитом Ла Лиги в следующем сезоне после «Барселоны». На чемпионство мадридцев дают коэффициент 2.45, на титул каталонцев – 1.75.

Моуринью с «Реалом» стал чемпионом Испании в сезоне-2011/12.