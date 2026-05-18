«Тоттенхэм» останется в АПЛ, если не проиграет «Челси» – на это дают 1.84

«Тоттенхэм» сохранит место в АПЛ, считают букмекеры и Opta.

После поражения «Вест Хэма» (1:3) от «Ньюкасла» вероятность вылета «Тоттенхэма» снизилась с 20% до 6% по версии суперкомпьютера Opta. «Шпоры» опережают «молотобойцев» на два очка, имея матч в запасе.

Для того, чтобы остаться в АПЛ, «Тоттенхэму» достаточно не проиграть «Челси» в 37-м туре – на это дают коэффициент 1.84 (55%).

Матч пройдет 19 мая и начнется в 22:15 мск.

«Тоттенхэм» почти спасся: всего 6% на вылет, «Вест Хэм» близок к Чемпионшипу. Гонка за выживание в АПЛ

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Отличная идея для новой карьеры в EA Sports FC 27
Терри не хочет на один матч стать тренером Челси?)) Лучшего мотиватора на этот матч не найти))
Битва тех, кто упал, за право не падать слишком низко. Это будет зрелище, конечно.
Эх, нынешние челсы могут даже петухов не обыграть…
