«Тоттенхэм» останется в АПЛ, если не проиграет «Челси» – на это дают 1.84

«Тоттенхэм» сохранит место в АПЛ, считают букмекеры и Opta.

После поражения «Вест Хэма» (1:3) от «Ньюкасла» вероятность вылета «Тоттенхэма» снизилась с 20% до 6% по версии суперкомпьютера Opta. «Шпоры» опережают «молотобойцев» на два очка, имея матч в запасе.

Для того, чтобы остаться в АПЛ, «Тоттенхэму» достаточно не проиграть «Челси» в 37-м туре – на это дают коэффициент 1.84 (55%).

Матч пройдет 19 мая и начнется в 22:15 мск.

