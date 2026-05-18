«Тоттенхэм» останется в АПЛ, если не проиграет «Челси» – на это дают 1.84
«Тоттенхэм» сохранит место в АПЛ, считают букмекеры и Opta.
После поражения «Вест Хэма» (1:3) от «Ньюкасла» вероятность вылета «Тоттенхэма» снизилась с 20% до 6% по версии суперкомпьютера Opta. «Шпоры» опережают «молотобойцев» на два очка, имея матч в запасе.
Для того, чтобы остаться в АПЛ, «Тоттенхэму» достаточно не проиграть «Челси» в 37-м туре – на это дают коэффициент 1.84 (55%).
Матч пройдет 19 мая и начнется в 22:15 мск.
«Тоттенхэм» почти спасся: всего 6% на вылет, «Вест Хэм» близок к Чемпионшипу. Гонка за выживание в АПЛ
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии