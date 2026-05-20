«Акрон» и «Динамо» останутся в РПЛ, считают букмекеры. Тольяттинцы сыграют в переходных матчах «Ротором», махачкалинцы – с «Уралом»
Сегодня пройдут первые переходные матчи Мир РПЛ.
«Акрон» встретится в стыках с «Ротором», а махачкалинское «Динамо» – с «Уралом». Первыми дома сыграют клубы Лиги PARI.
«Акрону» дают коэффициент 1.59 на сохранение места в РПЛ, победа «Ротора» в противостоянии оценивается в 2.40. «Динамо» тоже котируется фаворитом стыков – 1.68 против 2.20 у «Урала».
Матчи пройдут 20 и 23 мая.
Опубликовала: Венера Кравченко
Так что за Ротор.