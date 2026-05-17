11

47% – вероятность, что «Краснодар» проиграет Кубок России вслед за РПЛ

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Сегодня «быки» разгромили «Оренбург» (3:0) в заключительном туре и заняли 2-е место в Мир РПЛ. При этом команда Мурада Мусаева лидировала большую часть сезона, однако в предпоследнем туре проиграла московскому «Динамо» (1:2) и пропустила «Зенит» на первую строчку.

У «Краснодара» остался еще один шанс взять трофей в этом сезоне. Для этого нужно обыграть «Спартак» в Суперфинале Кубка России. 

«Быки» котируются фаворитами решающего матча с коэффициентом 1.80, это примерно 53% вероятности. На триумф красно-белых букмекеры дают 2.00 (47%).

Матч пройдет 24 мая. Начало – в 18:00 мск.

Именно «Зенит» весь сезон был фаворитом, а не «Краснодар»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКраснодар
logoСпартак
logoЗенит
logoСтавки на спорт
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
Ставки на футбол
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что за тупой заголовок? Почему не написать «Краснодар котируется победителем с 53%?»
Спортс , у меня полтора класса образования и то уже все забыл, мне что , надо считать , сколько тогда вероятность его победы ?
Какая вероятность, что Спортс угадал вероятность по Краснодару?
Финал кубка, тут может быть все что угодно, сыграют как с Динамо и Максименко станет вратарем года😂
А чего так мало ? По мне, так вероятность победы быков процентов 80, они безусловные лидеры в данной паре.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Тоттенхэм» останется в АПЛ, если не проиграет «Челси» – на это дают 1.84
17 минут назад
«Акрон» и «Динамо» останутся в РПЛ, считают букмекеры. Тольяттинцы сыграют в переходных матчах «Ротором», махачкалинцы – с «Уралом»
вчера, 19:35
«Зенит» – главный фаворит следующего сезона РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» делят 2-е место у букмекеров
вчера, 17:52
«Локомотив» неожиданно для букмекеров завоевал бронзу РПЛ. Перед сезоном на финиш «железнодорожников» в топ-3 давали 20% вероятности
вчера, 17:19
«Спартак» остался без медалей РПЛ. Перед сезоном красно-белые котировались вторыми фаворитами на чемпионство – наравне с «Краснодаром»
вчера, 17:10
«Балтика» стала 6-й по итогам сезона РПЛ. Перед стартом букмекеры прогнозировали калининградцам максимум 12-место
вчера, 17:05
«Динамо» финишировало на 7-м месте в РПЛ. Перед сезоном, когда команду возглавил Карпин, букмекеры включали бело-голубых в топ-4 фаворитов на титул
вчера, 17:00
«Зенит» – чемпион России в сезоне-2025/26. Клуб почти весь сезон котировался у букмекеров главным фаворитом на титул
вчера, 16:56
Луис Энрике стал главным фаворитом на смену Слоту в «Ливерпуле». Ранее им считался Хаби Алонсо, но испанец возглавил «Челси»
вчера, 15:30
22% – вероятность победы Макгрегора в бою против Холлоуэя. Ирландец не выступал 5 лет
вчера, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
В прошлом сезоне было забито 28 мячей во всех матчах последнего тура РПЛ – по 3,5 в среднем. 1.95 – в этом году будет 23+ гола
вчера, 14:41
ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби
вчера, 08:38
Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии
16 мая, 13:36Промо
«Мелбет» продолжает исполнять мечты детей из фонда «Дом с маяком»
15 мая, 12:26Друзья сайта
МОТ — хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
14 мая, 07:04Промо
Андрей Кириленко, NILETTO и GOODY сыграли в благотворительном матче Лига Ставок MEDIA BASKET
13 мая, 13:58Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии
13 мая, 10:09Промо
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане — он будет курсировать по городу и отвозить фанатов CS2 на арену, где проходит PGL ASTANA 2026
12 мая, 14:17Промо
Рублев и Медведев выйдут в 1/4 финала турнира в Риме, считают букмекеры. Россияне – фавориты против Басилашвили и Тиранте
12 мая, 10:43
Андреева – фаворит матча против Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме. Мирра проиграла все 4 встречи против американки
12 мая, 09:51
Рекомендуем