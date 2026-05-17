47% – вероятность, что «Краснодар» проиграет Кубок России вслед за РПЛ

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Сегодня «быки» разгромили «Оренбург» (3:0) в заключительном туре и заняли 2-е место в Мир РПЛ. При этом команда Мурада Мусаева лидировала большую часть сезона, однако в предпоследнем туре проиграла московскому «Динамо» (1:2) и пропустила «Зенит» на первую строчку.

У «Краснодара» остался еще один шанс взять трофей в этом сезоне. Для этого нужно обыграть «Спартак» в Суперфинале Кубка России.

«Быки» котируются фаворитами решающего матча с коэффициентом 1.80, это примерно 53% вероятности. На триумф красно-белых букмекеры дают 2.00 (47%).

Матч пройдет 24 мая. Начало – в 18:00 мск.

