«Зенит» – главный фаворит следующего сезона РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» делят 2-е место у букмекеров
«Зенит» защитит титул чемпиона России в следующем сезоне, считают букмекеры.
Сегодня команда Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар».
Петербуржцы котируются главными фаворитами нового сезона – в 16-й раз подряд. С 2011 года букмекеры ни разу не оценивали шансы другого клуба выше, чем у «Зенита».
Чемпион России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.00
2-3. «Краснодар» – 5.00
2-3. «Спартак» – 5.00
4-6. «Локомотив» – 15.00
4-6. «Динамо» – 15.00
4-6. ЦСКА – 15.00
7-8. «Балтика» – 250.00
7-8. «Ахмат» – 250.00
9. «Рубин» – 500.00
10. «Ростов» – 1000.00
11-12. «Родина» – 5000.00
11-12. «Факел» – 5000.00
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но Борзыкин и прочие ребята с нехваткой извилин продолжат читать молитвы про "ватокат" Семака.
Нет, ну это реально смешно