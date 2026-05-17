  • «Зенит» – главный фаворит следующего сезона РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» делят 2-е место у букмекеров
«Зенит» – главный фаворит следующего сезона РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» делят 2-е место у букмекеров

«Зенит» защитит титул чемпиона России в следующем сезоне, считают букмекеры. 

Сегодня команда Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар».

Петербуржцы котируются главными фаворитами нового сезона – в 16-й раз подряд. С 2011 года букмекеры ни разу не оценивали шансы другого клуба выше, чем у «Зенита».

Чемпион России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.00

2-3. «Краснодар» – 5.00

2-3. «Спартак» – 5.00

4-6. «Локомотив» – 15.00

4-6. «Динамо» – 15.00

4-6. ЦСКА – 15.00

7-8. «Балтика» – 250.00

7-8. «Ахмат» – 250.00

9. «Рубин» – 500.00

10. «Ростов» – 1000.00

11-12. «Родина» – 5000.00

11-12. «Факел» – 5000.00

Именно «Зенит» весь сезон был фаворитом, а не «Краснодар»

Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии

Почему буки постоянно пихают Спартак выше того, что он может?
Потому что надежда умирает последней)))
держисрака наше всё
Не обобщай
Эта команда не проиграла ни одного матча с клубами из топ-7. И это при каскаде спорных решений в пользу противников Зенита.

Но Борзыкин и прочие ребята с нехваткой извилин продолжат читать молитвы про "ватокат" Семака.
Народные то при чем )))этих до кучи каждый год пихают
Идите лесом вместе со своими букмекерами
Судьи уже получили задаток на следующий сезон 🤣🤣🤣🤣
Ну, какой Спартак? Вы там в адеквате вообще?
Сравнивать Краснодар и Спартак - все равно что сравнивать Воду и Огонь. Спартак течет по течению размеренно уже какой год, а Краснодар сейчас полыхает как вулкан! 🌋
Спартак второй? Грузите хату, пацаны! ;)
Нет, ну это реально смешно
Ну, Вы серьезно!!! Вы реально думали, что в это сезоне Зенит не станет чемпионом?! Миллер 100-летие клуба перенес на год…. Все ожидаемо… а как сегодня выиграл Зенит?! Что за чудо пенальти
пенальти чистый...
Конечно! Как всегда у Зенита…
Сезон только закончился, а эти уже ставки делают ...
