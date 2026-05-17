«Зенит» – главный фаворит следующего сезона РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» делят 2-е место у букмекеров

«Зенит» защитит титул чемпиона России в следующем сезоне, считают букмекеры.

Сегодня команда Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар».

Петербуржцы котируются главными фаворитами нового сезона – в 16-й раз подряд. С 2011 года букмекеры ни разу не оценивали шансы другого клуба выше, чем у «Зенита».

Чемпион России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.00

2-3. «Краснодар» – 5.00

2-3. «Спартак» – 5.00

4-6. «Локомотив» – 15.00

4-6. «Динамо» – 15.00

4-6. ЦСКА – 15.00

7-8. «Балтика» – 250.00

7-8. «Ахмат» – 250.00

9. «Рубин» – 500.00

10. «Ростов» – 1000.00

11-12. «Родина» – 5000.00

11-12. «Факел» – 5000.00

Именно «Зенит» весь сезон был фаворитом, а не «Краснодар»