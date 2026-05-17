«Зенит» – чемпион России в сезоне-2025/26. Клуб почти весь сезон котировался у букмекеров главным фаворитом на титул

«Зенит» завоевал титул чемпиона Мир РПЛ в сезоне-2025/26.

В заключительном туре петербуржцам достаточно было не проиграть «Ростову», они выиграли 1:0.

Перед сезоном «Зенит» с коэффициентом 2.10 котировался первым фаворитом на чемпионство. «Краснодар» делил 2-е место со «Спартаком» (по 5.50).

Команда Сергея Семака оставалась главным претендентом на золото и по ходу сезона. При этом петербуржцы впервые возглавили таблицу РПЛ только после 25-го тура.

«Краснодар» лидировал в чемпионате большую часть сезона, но был фаворитом только после 27-го тура – 1.80 против 2.01 у «Зенита».

