«Зенит» – чемпион России в сезоне-2025/26. Клуб почти весь сезон котировался у букмекеров главным фаворитом на титул
«Зенит» завоевал титул чемпиона Мир РПЛ в сезоне-2025/26.
В заключительном туре петербуржцам достаточно было не проиграть «Ростову», они выиграли 1:0.
Перед сезоном «Зенит» с коэффициентом 2.10 котировался первым фаворитом на чемпионство. «Краснодар» делил 2-е место со «Спартаком» (по 5.50).
Команда Сергея Семака оставалась главным претендентом на золото и по ходу сезона. При этом петербуржцы впервые возглавили таблицу РПЛ только после 25-го тура.
«Краснодар» лидировал в чемпионате большую часть сезона, но был фаворитом только после 27-го тура – 1.80 против 2.01 у «Зенита».
Опубликовала: Венера Кравченко
Теперь мы — лидеры по количеству чемпионств в России! Обошли «Спартак».
И вышли на чистое третье место по количеству чемпионств с учетом чемпионатов СССР! Впереди на одно чемпионство ЦСКА, ну а лидеры «Спартак» — до них пока ещё очень далеко.
Недоброжелателей поздравляю с окончанием цикла шутеек про перенос юбилея!