Луис Энрике стал главным фаворитом на смену Слоту в «Ливерпуле». Ранее им считался Хаби Алонсо, но испанец возглавил «Челси»

Букмекеры обновили линию на следующего тренера «Ливерпуля».

Долго время главным фаворитом на смену Арне Слоту считался Хаби Алонсо. Однако сегодня стало известно, что экс-тренер «Байера» и «Реала» возглавил «Челси».

После этого первым претендентом на пост тренера «Ливерпуля» стал Луис Энрике. Испанец завоевал 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ». Также парижане 30 мая сыграют в финале Лиги чемпионов – против «Арсенала».

Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:

1. Луис Энрике – 4.50

2. Андони Ираола – 5.00

3. Себастиан Хенесс – 5.50

4. Юлиан Нагельсманн – 7.00

5. Оливер Гласнер – 10.00

