Луис Энрике стал главным фаворитом на смену Слоту в «Ливерпуле». Ранее им считался Хаби Алонсо, но испанец возглавил «Челси»
Букмекеры обновили линию на следующего тренера «Ливерпуля».
Долго время главным фаворитом на смену Арне Слоту считался Хаби Алонсо. Однако сегодня стало известно, что экс-тренер «Байера» и «Реала» возглавил «Челси».
После этого первым претендентом на пост тренера «Ливерпуля» стал Луис Энрике. Испанец завоевал 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ». Также парижане 30 мая сыграют в финале Лиги чемпионов – против «Арсенала».
Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:
1. Луис Энрике – 4.50
2. Андони Ираола – 5.00
3. Себастиан Хенесс – 5.50
4. Юлиан Нагельсманн – 7.00
5. Оливер Гласнер – 10.00
Конечно, «Бавария» – суперфаворит следующего сезона Бундеслиги. Но даже не самый явный за 15 лет
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да он в жизни туда не поедет.
Походу Эдвардс с Хьюзом наотрез отказываются признать, что лысый не тянет и рассказывают шефам, что вот в следующем-то году мы как зажжем. И это при просто фантастических потерях в составе. Нам не то, что пол-ярда надо тратить, а походу целый ярд, чтобы просто выравнять состав. Кол-во игроков на выход с базы на целую команду тянет. Грустно это очень. У Юры даже Гомес с Джонсом внятно играли, а у этого все словно забыли как думать и взаимодействовать на поле. Из молодежки никого кроме Нгумоа и близко не видать. На мой взгляд, просто феноменальный результат по уничтожению машины, которую ему оставили.
Вопрос к вам коллеги. Кого бы вы хотели видеть у руля в следующем году? После потенциально красивой истории с Хаби, которая не срослась, я вижу только Ираолу. Энрике это уже фантастика совсем, ещё бы Пепа написали.
Сохранять нам уже нечего, а именно с этой песней нам поставили Слота. Типа ломать не будет, схема останется. Теперь уже никто не понимает какая она эта схема, ни игроки, ни фанаты, ни, мне кажется, сам великий. Так что в качестве рассуждений, кого бы вы позвали?
«I don’t imagine that the club will need my help in the future, but if the city needs me, I’m there.»
«Я не думаю, что клубу понадобится моя помощь в будущем, но если городу понадоблюсь я — я буду там»
Если Слот докатится условно до 9-10 места, или еще хуже, то кто его знает, может Клопп вернется на какое-то время.
У него полная квота доверия, состав собирает под себя
Играют в кайфовый футбол, берут трофеи, классный город Париж - на кой, простите, ему ехать в порт?
Ну и тут нужно понимать, что в АПЛ Энрике такую игру, как в ПСЖ не поставит, это просто невозможно.
Тут хочешь не хочешь придется адаптироваться и корректировать стиль. Скажем так - Дембеле с 9 играми в старте игроком сезона в АПЛ не стал бы.
АПЛ - это темп, темп, темп, тут нет времени на отдых.