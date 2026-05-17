  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Луис Энрике стал главным фаворитом на смену Слоту в «Ливерпуле». Ранее им считался Хаби Алонсо, но испанец возглавил «Челси»
0

Луис Энрике стал главным фаворитом на смену Слоту в «Ливерпуле». Ранее им считался Хаби Алонсо, но испанец возглавил «Челси»

Букмекеры обновили линию на следующего тренера «Ливерпуля».

Долго время главным фаворитом на смену Арне Слоту считался Хаби Алонсо. Однако сегодня стало известно, что экс-тренер «Байера» и «Реала» возглавил «Челси».

После этого первым претендентом на пост тренера «Ливерпуля» стал Луис Энрике. Испанец завоевал 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ». Также парижане 30 мая сыграют в финале Лиги чемпионов – против «Арсенала».

Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:

1. Луис Энрике – 4.50

2. Андони Ираола – 5.00

3. Себастиан Хенесс – 5.50

4. Юлиан Нагельсманн – 7.00

5. Оливер Гласнер – 10.00

Конечно, «Бавария» – суперфаворит следующего сезона Бундеслиги. Но даже не самый явный за 15 лет

Опубликовала: Венера Кравченко
logoАндони Ираола
logoСтавки на спорт
Ставки на футбол
logoЮлиан Нагельсманн
logoОливер Гласнер
logoСебастиан Хенесс
logoпремьер-лига Англия
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoХаби Алонсо
logoАрне Слот
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoБайер
logoРеал Мадрид

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
После Барселоны и Парижа в Ливерпуль…
Да он в жизни туда не поедет.
ОтветNoken
После Барселоны и Парижа в Ливерпуль… Да он в жизни туда не поедет.
В 00-е Ливерпуль был лучше Барсы и Парижа. Времена меняются. Хотя прямо сейчас Энрике наверное не уйдёт, а когда начнётся спад, вполне возможно
ОтветCaleb Marvin
В 00-е Ливерпуль был лучше Барсы и Парижа. Времена меняются. Хотя прямо сейчас Энрике наверное не уйдёт, а когда начнётся спад, вполне возможно
Речь про города.
Самим не смешно?)
Вот только что прочитал новость от Романо, что ни с кем они не связывались, ни с Алонсо, ни с кем-то ещё. Хотя многие игроки считают, что его надо было уволить раньше, это новость номер два. Вот такая веселуха уже началась.

Походу Эдвардс с Хьюзом наотрез отказываются признать, что лысый не тянет и рассказывают шефам, что вот в следующем-то году мы как зажжем. И это при просто фантастических потерях в составе. Нам не то, что пол-ярда надо тратить, а походу целый ярд, чтобы просто выравнять состав. Кол-во игроков на выход с базы на целую команду тянет. Грустно это очень. У Юры даже Гомес с Джонсом внятно играли, а у этого все словно забыли как думать и взаимодействовать на поле. Из молодежки никого кроме Нгумоа и близко не видать. На мой взгляд, просто феноменальный результат по уничтожению машины, которую ему оставили.

Вопрос к вам коллеги. Кого бы вы хотели видеть у руля в следующем году? После потенциально красивой истории с Хаби, которая не срослась, я вижу только Ираолу. Энрике это уже фантастика совсем, ещё бы Пепа написали.

Сохранять нам уже нечего, а именно с этой песней нам поставили Слота. Типа ломать не будет, схема останется. Теперь уже никто не понимает какая она эта схема, ни игроки, ни фанаты, ни, мне кажется, сам великий. Так что в качестве рассуждений, кого бы вы позвали?
ОтветДмитрий Воробьев
Вот только что прочитал новость от Романо, что ни с кем они не связывались, ни с Алонсо, ни с кем-то ещё. Хотя многие игроки считают, что его надо было уволить раньше, это новость номер два. Вот такая веселуха уже началась. Походу Эдвардс с Хьюзом наотрез отказываются признать, что лысый не тянет и рассказывают шефам, что вот в следующем-то году мы как зажжем. И это при просто фантастических потерях в составе. Нам не то, что пол-ярда надо тратить, а походу целый ярд, чтобы просто выравнять состав. Кол-во игроков на выход с базы на целую команду тянет. Грустно это очень. У Юры даже Гомес с Джонсом внятно играли, а у этого все словно забыли как думать и взаимодействовать на поле. Из молодежки никого кроме Нгумоа и близко не видать. На мой взгляд, просто феноменальный результат по уничтожению машины, которую ему оставили. Вопрос к вам коллеги. Кого бы вы хотели видеть у руля в следующем году? После потенциально красивой истории с Хаби, которая не срослась, я вижу только Ираолу. Энрике это уже фантастика совсем, ещё бы Пепа написали. Сохранять нам уже нечего, а именно с этой песней нам поставили Слота. Типа ломать не будет, схема останется. Теперь уже никто не понимает какая она эта схема, ни игроки, ни фанаты, ни, мне кажется, сам великий. Так что в качестве рассуждений, кого бы вы позвали?
Это конечно скорее из области фантастики, но вот что сказал Клопп перед уходом:
«I don’t imagine that the club will need my help in the future, but if the city needs me, I’m there.»
«Я не думаю, что клубу понадобится моя помощь в будущем, но если городу понадоблюсь я — я буду там»
Если Слот докатится условно до 9-10 места, или еще хуже, то кто его знает, может Клопп вернется на какое-то время.
ОтветДмитрий Воробьев
Вот только что прочитал новость от Романо, что ни с кем они не связывались, ни с Алонсо, ни с кем-то ещё. Хотя многие игроки считают, что его надо было уволить раньше, это новость номер два. Вот такая веселуха уже началась. Походу Эдвардс с Хьюзом наотрез отказываются признать, что лысый не тянет и рассказывают шефам, что вот в следующем-то году мы как зажжем. И это при просто фантастических потерях в составе. Нам не то, что пол-ярда надо тратить, а походу целый ярд, чтобы просто выравнять состав. Кол-во игроков на выход с базы на целую команду тянет. Грустно это очень. У Юры даже Гомес с Джонсом внятно играли, а у этого все словно забыли как думать и взаимодействовать на поле. Из молодежки никого кроме Нгумоа и близко не видать. На мой взгляд, просто феноменальный результат по уничтожению машины, которую ему оставили. Вопрос к вам коллеги. Кого бы вы хотели видеть у руля в следующем году? После потенциально красивой истории с Хаби, которая не срослась, я вижу только Ираолу. Энрике это уже фантастика совсем, ещё бы Пепа написали. Сохранять нам уже нечего, а именно с этой песней нам поставили Слота. Типа ломать не будет, схема останется. Теперь уже никто не понимает какая она эта схема, ни игроки, ни фанаты, ни, мне кажется, сам великий. Так что в качестве рассуждений, кого бы вы позвали?
А еще из интересных вариантов, раз Челси забрали Алонсо, то в следующем году в АПЛ возвращается Лэмпард с Ковентри. Он там отлично справляется, и один сезон он точно проведет в АПЛ с ними, а вот через год может и к нему стоит присмотреться. Конечно, если Слот дотянет до конца сезона и если сам Лэмпард все так же будет казаться перспективным вариантом через год.
Энрике вроде на стадии переподписания контракта с PSG. Это, наверное, планы Ливерпуля на 2030-й год. Намёк, что до этого срока Слот никуда не уйдёт.
бубнешь чистой воды
В итоге придёт Ираола)
ОтветNono Gomes
В итоге придёт Ираола)
Пока что это лучший вариант.
Энрике из ПСЖ никуда не уйдет в ближайшие сезоны точно

У него полная квота доверия, состав собирает под себя

Играют в кайфовый футбол, берут трофеи, классный город Париж - на кой, простите, ему ехать в порт?
ОтветNeclerque
Энрике из ПСЖ никуда не уйдет в ближайшие сезоны точно У него полная квота доверия, состав собирает под себя Играют в кайфовый футбол, берут трофеи, классный город Париж - на кой, простите, ему ехать в порт?
Кто знает возможно он захочет попробовать свои силы в лучшей лиге мира) ведь во Франции трудно не выиграть лигу когда само правительство поможет ПСЖ отдохнуть перед важными матчами турнира… Если честно не хочу обидеть фанов Лиги 1 но грех не выиграть чемпионат с таким составом и средствами
ну ираола то -вариант весьма возможен и доступен
Ираола и Хенесс как будто лучшие варианты для Ливерпуля в плане рисунка игры и культуры.

Ну и тут нужно понимать, что в АПЛ Энрике такую игру, как в ПСЖ не поставит, это просто невозможно.
Тут хочешь не хочешь придется адаптироваться и корректировать стиль. Скажем так - Дембеле с 9 играми в старте игроком сезона в АПЛ не стал бы.
АПЛ - это темп, темп, темп, тут нет времени на отдых.
ОтветProper Chels
Ираола и Хенесс как будто лучшие варианты для Ливерпуля в плане рисунка игры и культуры. Ну и тут нужно понимать, что в АПЛ Энрике такую игру, как в ПСЖ не поставит, это просто невозможно. Тут хочешь не хочешь придется адаптироваться и корректировать стиль. Скажем так - Дембеле с 9 играми в старте игроком сезона в АПЛ не стал бы. АПЛ - это темп, темп, темп, тут нет времени на отдых.
Ули Хенесс? 😂
ОтветProper Chels
Ираола и Хенесс как будто лучшие варианты для Ливерпуля в плане рисунка игры и культуры. Ну и тут нужно понимать, что в АПЛ Энрике такую игру, как в ПСЖ не поставит, это просто невозможно. Тут хочешь не хочешь придется адаптироваться и корректировать стиль. Скажем так - Дембеле с 9 играми в старте игроком сезона в АПЛ не стал бы. АПЛ - это темп, темп, темп, тут нет времени на отдых.
Видел где то, что Дрогба как то говорил, что когда пришел Сколари, они смотрели какой то матч типа МЮ-Ливерпуль и Сколари сказал, мол они не выдержат такого темпа и выдохнуться к 13-ому туру, а в АПЛ так играют все и всегда ))
Энрике создал машину, не думаю, что он пойдет в Ливерпуль после всего, что прошел с Парижанами.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» повел 3-2 в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса». 2.12 – ярославцы закончат серию уже завтра
сегодня, 10:35
Эмери выиграл 4 из 5 финалов Лиги Европы. Его «Астон Вилла» – явный фаворит финала с «Фрайбургом»
сегодня, 10:05
Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше
сегодня, 08:59
«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, если проиграет «Эвертону», а «Вест Хэм» победит «Лидс». Букмекеры дают на это 7.00
сегодня, 08:27
99,9% давали на победу «Кэвс» над «Никс» при «+22» за 7:49 до конца четвертой четверти. Камбэк «Нью-Йорка» шел за 34.00
сегодня, 07:55
«Акрон» и «Динамо» останутся в РПЛ, считают букмекеры. Тольяттинцы сыграют в переходных матчах «Ротором», махачкалинцы – с «Уралом»
сегодня, 07:28
«Арсенал» – главный фаворит АПЛ-26/27 по версии букмекеров. «Сити» и «Ливерпуль» – в тройке
вчера, 21:05
«Арсенал» стал чемпионом Англии. Перед стартом сезона фаворитом был «Ливерпуль»
вчера, 20:55
«Тоттенхэм» досрочно останется в АПЛ, если победит «Челси». «Шпоры» проиграли 5 последних личных встреч
вчера, 14:47
В этом финале Куба Гагарина еще не было овертаймов. 3.80 – будет сегодня
вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Такой «Тоттенхэм» нужно побеждать. К тому же, для «Челси» это святая обязанность». Прогноз Бельского на матч АПЛ
вчера, 14:51
«Борнмут» не проиграет «Сити» – клуб мотивирован и все еще претендует на еврокубки». Прогноз Палагина на матч АПЛ
вчера, 14:06
Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане
вчера, 10:28Промо
Лига Ставок — генеральный партнер Prime FL в Нижнем Новгороде с главным боем Ядуллаева и Аймухамбетова
18 мая, 16:27Промо
«Бернли» – один из самых удобных соперников для «Арсенала». Прогноз Палагина на матч АПЛ
18 мая, 13:55
В прошлом сезоне было забито 28 мячей во всех матчах последнего тура РПЛ – по 3,5 в среднем. 1.95 – в этом году будет 23+ гола
17 мая, 14:41
ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби
17 мая, 08:38
Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии
16 мая, 13:36Промо
«Лига Ставок» выплатила более 47 миллионов в «Зеленом Джекпоте»
16 мая, 05:48Промо
Стартовал плей-офф одного из главных турниров весны по CS2
15 мая, 14:46Промо
Рекомендуем