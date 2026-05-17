22% – вероятность победы Макгрегора в бою против Холлоуэя. Ирландец не выступал 5 лет

Букмекеры оценили шансы Конора Макгрегора победить Макса Холлоуэя .

Ранее стало известно, что ирландец возобновил карьеру. Последний бой он провел летом 2021-го, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги.

В поединке против Холлоуэя Макгрегор котируется явным андердогом с коэффициентом 4.30, это примерно 22% вероятности. Победа американца оценивается в 1.24, ничья – в 70.00.

Это будет их второй бой. В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Реванш пройдет 11 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе.

