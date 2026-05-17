  • 22% – вероятность победы Макгрегора в бою против Холлоуэя. Ирландец не выступал 5 лет
Букмекеры оценили шансы Конора Макгрегора победить Макса Холлоуэя.

Ранее стало известно, что ирландец возобновил карьеру. Последний бой он провел летом 2021-го, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. 

В поединке против Холлоуэя Макгрегор котируется явным андердогом с коэффициентом 4.30, это примерно 22% вероятности. Победа американца оценивается в 1.24, ничья – в 70.00.

Это будет их второй бой. В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Реванш пройдет 11 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе.

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Спортс’’
Уважение Маку что не стал мелочиться и решил выйти сразу на топ бойца, хотя мог бы относительно легко вернуться против мертвого Диаза или Чендлера. Против Макса шансов мало, но бой будет в стойке и чем черт не шутит, левая у Конора была и остается опасной.
Я вот тоже Конора не люблю, но и правда, чем черт не шутит?) Гонять практически не придется, Макс будет гораздо медленнее из-за другого веса, да и Топурия показал, что уронить его можно, а это будет единственная возможность Мака. А так, на бумаге читается чистая победа решением от Холлуэя. Он банально в тонусе
Дело в том, что макконор уже в боях с пуарье был откровенно никакой со своей опасной левой.
В пользу Макгрегора играет, что он габаритнее Холлоуэя, который никогда не дрался в полусреднем. Плюс у Конора есть нокаутирующий удар, а у Макса нет. В остальном: выносливость, бокс, форма, возраст, все говорит в пользу Холлоуэя
Ну да нет Нокаутирующей мощи, только Порье с Гейджи в лёгком ронял, так что удар у него есть, почему всё списываюь Макса который лишь провалил бой с Оливейрой, когда Мак не дрался уже 5 лет,там не факт что хоть что-то от старого Конора осталось то
Просто отличный чек для обоих, спортивной составляющей 0
Уроженец Гавайских островов сделает из пробитого ирландского алкаша котлету
