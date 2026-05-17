«Интер» – фаворит следующего сезона Серии А. «Милан» и «Ювентус» делят вторую строчку у букмекеров

Букмекеры открыли линию на фаворитов следующего сезона Серии А.

«Интер» котируется главным претендентом на чемпионство. В этом сезоне «нерадзурри» оформили титул за три тура до конца сезона. Таким образом, они выиграли Серию А третий раз за последние пять лет.

Чемпион Италии-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Интер» – 2.50

2-3. «Милан» – 4.30

2-3. «Ювентус» – 4.30

4. «Наполи» – 4.50

5. «Рома» – 15.00

6. «Комо» – 25.00

7. «Лацио» – 50.00

8. «Аталанта» – 80.00

Остальные – от 300.00

