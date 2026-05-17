«Интер» – фаворит следующего сезона Серии А. «Милан» и «Ювентус» делят вторую строчку у букмекеров
Букмекеры открыли линию на фаворитов следующего сезона Серии А.
«Интер» котируется главным претендентом на чемпионство. В этом сезоне «нерадзурри» оформили титул за три тура до конца сезона. Таким образом, они выиграли Серию А третий раз за последние пять лет.
Чемпион Италии-2026/27 по версии букмекеров:
1. «Интер» – 2.50
2-3. «Милан» – 4.30
2-3. «Ювентус» – 4.30
4. «Наполи» – 4.50
5. «Рома» – 15.00
6. «Комо» – 25.00
7. «Лацио» – 50.00
8. «Аталанта» – 80.00
Остальные – от 300.00
Опубликовала: Венера Кравченко
А вообще гадать хуже всего.Этот сезон еще так-та не закончился,хоть и не имеет уже никакого смысла,осталось просто доиграть.