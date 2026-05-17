  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Интер» – фаворит следующего сезона Серии А. «Милан» и «Ювентус» делят вторую строчку у букмекеров
0

«Интер» – фаворит следующего сезона Серии А. «Милан» и «Ювентус» делят вторую строчку у букмекеров

Букмекеры открыли линию на фаворитов следующего сезона Серии А.

«Интер» котируется главным претендентом на чемпионство. В этом сезоне «нерадзурри» оформили титул за три тура до конца сезона. Таким образом, они выиграли Серию А третий раз за последние пять лет.

Чемпион Италии-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Интер» – 2.50

2-3. «Милан» – 4.30

2-3. «Ювентус» – 4.30

4. «Наполи» – 4.50

5. «Рома» – 15.00

6. «Комо» – 25.00

7. «Лацио» – 50.00

8. «Аталанта» – 80.00

Остальные – от 300.00

Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады

Опубликовала: Венера Кравченко
logoсерия А Италия
Ставки на футбол
logoКомо
logoНаполи
logoРома
logoМилан
logoЮвентус
logoИнтер
logoСтавки на спорт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Фабрю из Комо заберет кто-нибудь АПЛошный, Конте разругается с Лау и уйдет, Юве затеет очередную перестройку седьмых мест, половина Интера умрет от старости. И только несравненный Аллегри верхом на седом Модриче...
Еще это сезон не закончился, а уже про следующий…
Неожиданно.
Ну,если Интер минимально поменяется и останется таким же огненным ,то фавориты.Если всё же как-то меняться будут ,то вопрос сложный...только время покажет,когда дойдет до этого всего.
А вообще гадать хуже всего.Этот сезон еще так-та не закончился,хоть и не имеет уже никакого смысла,осталось просто доиграть.
Милан конечно одним своим вымученным за 20 лет скудетто ввёл многих в заблуждение что клуб ещё что-то может и его продолжают как-то котировать.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» повел 3-2 в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса». 2.12 – ярославцы закончат серию уже завтра
сегодня, 10:35
Эмери выиграл 4 из 5 финалов Лиги Европы. Его «Астон Вилла» – явный фаворит финала с «Фрайбургом»
сегодня, 10:05
Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше
сегодня, 08:59
«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, если проиграет «Эвертону», а «Вест Хэм» победит «Лидс». Букмекеры дают на это 7.00
сегодня, 08:27
99,9% давали на победу «Кэвс» над «Никс» при «+22» за 7:49 до конца четвертой четверти. Камбэк «Нью-Йорка» шел за 34.00
сегодня, 07:55
«Акрон» и «Динамо» останутся в РПЛ, считают букмекеры. Тольяттинцы сыграют в переходных матчах «Ротором», махачкалинцы – с «Уралом»
сегодня, 07:28
«Арсенал» – главный фаворит АПЛ-26/27 по версии букмекеров. «Сити» и «Ливерпуль» – в тройке
вчера, 21:05
«Арсенал» стал чемпионом Англии. Перед стартом сезона фаворитом был «Ливерпуль»
вчера, 20:55
«Тоттенхэм» досрочно останется в АПЛ, если победит «Челси». «Шпоры» проиграли 5 последних личных встреч
вчера, 14:47
В этом финале Куба Гагарина еще не было овертаймов. 3.80 – будет сегодня
вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Такой «Тоттенхэм» нужно побеждать. К тому же, для «Челси» это святая обязанность». Прогноз Бельского на матч АПЛ
вчера, 14:51
«Борнмут» не проиграет «Сити» – клуб мотивирован и все еще претендует на еврокубки». Прогноз Палагина на матч АПЛ
вчера, 14:06
Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане
вчера, 10:28Промо
Лига Ставок — генеральный партнер Prime FL в Нижнем Новгороде с главным боем Ядуллаева и Аймухамбетова
18 мая, 16:27Промо
«Бернли» – один из самых удобных соперников для «Арсенала». Прогноз Палагина на матч АПЛ
18 мая, 13:55
В прошлом сезоне было забито 28 мячей во всех матчах последнего тура РПЛ – по 3,5 в среднем. 1.95 – в этом году будет 23+ гола
17 мая, 14:41
ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби
17 мая, 08:38
Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии
16 мая, 13:36Промо
«Лига Ставок» выплатила более 47 миллионов в «Зеленом Джекпоте»
16 мая, 05:48Промо
Стартовал плей-офф одного из главных турниров весны по CS2
15 мая, 14:46Промо
Рекомендуем