Болгария впервые в истории выиграла «Евровидение». Перед конкурсом букмекеры давали на это 8% вероятности
В Австрии прошел 70-й конкурс «Евровидение».
Победителем впервые в истории стала Болгария. 27-летняя певица Dara исполнила композицию Bangaranga и по итогам голосования набрала 516 баллов, 204 из которых получила от членов жюри и еще 312 – от телезрителей.
Перед конкурсом букмекеры с коэффициентом 1.90 прогнозировали триумф Финляндии. На победу Болгарии давали 12.00, это около 8% вероятности.
Израиль занял второе место, Румыния стала третьей.
Опубликовала: Венера Кравченко
