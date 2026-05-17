Болгария впервые в истории выиграла «Евровидение». Перед конкурсом букмекеры давали на это 8% вероятности

В Австрии прошел 70-й конкурс «Евровидение».

Победителем впервые в истории стала Болгария. 27-летняя певица Dara исполнила композицию Bangaranga и по итогам голосования набрала 516 баллов, 204 из которых получила от членов жюри и еще 312 – от телезрителей.

Перед конкурсом букмекеры с коэффициентом 1.90 прогнозировали триумф Финляндии. На победу Болгарии давали 12.00, это около 8% вероятности.

Израиль занял второе место, Румыния стала третьей.

Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады