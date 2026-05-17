ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби

17 мая в заключительном, 30-м туре, РПЛ встретятся ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

«Локомотив» с 53 очками занимает третье место в таблице. Красно-зеленые имеют хорошие шансы на первую медаль чемпионата за пять лет. Победа или ничья в дерби гарантирует команде Михаила Галактионова бронзу. Поражение поставит «Локо» в зависимость от матча отстающего на два балла «Спартака» с махачкалинским «Динамо».

ЦСКА с 46 баллами находится на пятой строчке. У красно-синих не осталось существенной турнирной мотивации. При самом удачном раскладе команда может финишировать четвертой, при неудачном – упасть на шестое место.

«Локомотив» не проигрывает ЦСКА в РПЛ четыре матча подряд – две победы и две ничьи. В первом круге текущего чемпионата красно-зеленые разгромили оппонента со счетом 3:0.

Аналитики БЕТСИТИ не видят в предстоящем матче явного фаворита. На победу ЦСКА предлагают коэффициент 2.47 , на успех «Локо» дают 2.75 , вероятность ничьей оценивается в 3.70.

Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.88 , на два гола и менее дают 1.94. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.69 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.17.

Мнения игроков БЕТСИТИ в вопросе о фаворите поединка разошлись. На победу ЦСКА отдано 35% от всех ставок на исход, 33% пришлось на «Локомотив», 32% – на ничью.