Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии

16 мая состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Ман Сити» и «Челси». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 мск.

«Сити» продолжает борьбу на двух фронтах – в АПЛ и Кубке. В чемпионате не все зависит от команды Хосепа Гвардиолы. Она отстает от лидирующего «Арсенала» на два очка. Поэтому победа в КА может стать единственным трофеем манчестерцев в сезоне.

Для «Челси» Кубок Англии остается последним реальным шансом на еврокубки. В чемпионате лондонцы еще могут подняться выше текущего девятого места, но для этого они должны выиграть оставшиеся матчи и дождаться осечек соседей по таблице.

Соперники подходят к матчу в разных кондициях. У «Ман Сити» восемь побед в девяти последних играх, «Челси» проиграл восемь из 11 прошлых встреч.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом на победу в Кубке Англии «Ман Сити». На успех манчестерцев дают 1.38, на триумф «Челси» предлагают 3.10.

Победу команды Гвардиолы в основное время можно взять за 1.70, ничья идет за 4.30, на лондонцев дают 4.80.

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.68, на два гола и менее предлагают 2.20.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Сити». На манчестерцев ушло 87% от всех ставок на исход, 8% пришлось на лондонцев, 5% отдано на ничью.