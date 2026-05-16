  • «Акрон» избежит стыков, если обыграет «Крылья Советов» в последнем туре РПЛ. 3.30 – победа команды Тедеева
«Крылья Советов» и «Акрон» встретятся в 30-м туре Мир РПЛ.

«Крылья Советов» сохранят прописку в высшем российском дивизионе, если победят или сыграют вничью, а «Акрон» сыграет в переходных матчах с одной из команд Лиги Pari. Если выиграет команда Заура Теддева, то место в Премьер-лиге сохранят она. В таком случае в зону стыковых матчей опустятся «Крылья Советов». 

Самарцы котируются фаворитами встречи с коэффициентом 2.27. На их непоражение букмекеры дают 1.34. Победа «Акрона» идет за 3.30, ничья – за 3.60.

Матч пройдет 17 мая. Начало – в 18:00 мск.

Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады 

Опубликовала: Венера Кравченко
Начало игры всё покажет , кто сильнее.
Но на Крылья больше надежды.
И болеть буду за КРЫЛЬЯ.ВПЕРЕД
В городе реклама, Крылья Советов, большими буквами. акрон ,маленькими .Еле видео.
