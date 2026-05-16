86% – вероятность, что Перес останется президентом «Реала». Ранее клуб объявил о досрочных выборах
Букмекеры оценили шансы Флорентино Переса сохранить пост президента «Реала».
Ранее мадридский клуб объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая.
После этого на бирже прогнозов Polymarket появилась линия: 86% – Перес останется президентом «Реала», 14% – этот пост займет кто-то другой.
Опубликовала: Венера Кравченко
Чуть-чуть не хватило до 87% солнцеликого
Думаю что он как Ирв Равитц уйдёт из Реала вперёд ногами
Маятник успеха качнется в другую сторону и Хейтеры деда замолчат.
Странно, почему не 99%^
Вот и посмотрим выиграет коррупция где всё связанно перевязанной друг с другом, или демократия и будут новые лица
