86% – вероятность, что Перес останется президентом «Реала». Ранее клуб объявил о досрочных выборах

Букмекеры оценили шансы Флорентино Переса сохранить пост президента «Реала».

Ранее мадридский клуб объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая.

После этого на бирже прогнозов Polymarket появилась линия: 86% – Перес останется президентом «Реала», 14% – этот пост займет кто-то другой.

