«Челси» 14 матчей подряд не побеждает «Ман Сити». «Горожане» – явные фавориты финала Кубка Англии
«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Куба Англии.
Лондонский клуб не побеждает «горожан» с мая 2021 года, когда «Челси» победил в финале Лиги чемпионов. Серия «Сити» без поражений в очных матчах насчитывает 14 матчей.
Букмекеры считают «горожан» явными фаворитами финала за 1.38. На трофей «Челси» можно поставить за 3.10.
Матч состоится 16 мая, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
