«Челси» 14 матчей подряд не побеждает «Ман Сити». «Горожане» – явные фавориты финала Кубка Англии

«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Куба Англии.

Лондонский клуб не побеждает «горожан» с мая 2021 года, когда «Челси» победил в финале Лиги чемпионов. Серия «Сити» без поражений в очных матчах насчитывает 14 матчей.

Букмекеры считают «горожан» явными фаворитами финала за 1.38. На трофей «Челси» можно поставить за 3.10.

Матч состоится 16 мая, начало – в 17:00 мск.