Гауфф – фаворит финала «тысячника» в Риме против Свитолиной. Коко проиграла оба матча с украинкой в 2026-м
Коко Гауфф и Элина Свитолина встретятся в финале «тысячника» в Риме.
Теннисистки дважды встречались в этом году – оба раза победила Свитолина: в 1/4 финала Australian Open и в полуфинале турнира в Дубае.
Букмекеры считают Гауфф фаворитом предстоящей встречи за 1.62. На победу украинской теннисистки дают коэффициент 2.28.
Игра пройдет 15 мая, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
