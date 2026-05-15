Гауфф – фаворит финала «тысячника» в Риме против Свитолиной. Коко проиграла оба матча с украинкой в 2026-м

Коко Гауфф и Элина Свитолина встретятся в финале «тысячника» в Риме.

Теннисистки дважды встречались в этом году – оба раза победила Свитолина: в 1/4 финала Australian Open и в полуфинале турнира в Дубае.

Букмекеры считают Гауфф фаворитом предстоящей встречи за 1.62. На победу украинской теннисистки дают коэффициент 2.28.

Игра пройдет 15 мая, начало – в 22:00 мск.