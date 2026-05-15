«Мелбет» продолжает исполнять мечты детей из фонда «Дом с маяком»

Благодаря поддержке компании семьи получают возможность подарить своим детям яркие эмоции, долгожданные путешествия и воспоминания, которые остаются с ними на всю жизнь. По информации фонда, в настоящий момент партнер фонда помогает исполнить еще две большие мечты.

Мечтой первой семьи было желание показать своей дочери с ДЦП настоящее море. Благодаря поддержке «Мелбет» Варя с родителями отправится в Сочи этим летом. Мягкий климат, близость к морю, а также подходящая инфраструктура для передвижения на инвалидной коляске обеспечат девочке максимальный комфорт. Для родителей это не просто путешествие, а шанс подарить дочери новые эмоции, отдых и ощущение свободы.

Также компания «Мелбет» помогла организовать поездку в Китай для мальчика Дани, которому еще в раннем детстве мальчику поставили диагноз — мышечная дистрофия Дюшенна. После просмотра фильмов о Китае мальчик начал мечтать о поездке в эту страну. Благодаря «Мелбет» эта мечта станет реальностью уже в конце мая.

За последнее время благотворитель исполнил несколько желаний подопечных фонда. Среди них — празднование дня рождения с аниматорами, выпуск в тираж настольной игры «Сказочник», которую подопечная фонда придумала сама, а также многие другие мечты детей.

В фонде называют «Мелбет» «компанией, которая исполняет мечты», а также отмечают, что подобные проекты дают семьям не только возможность ненадолго отвлечься от постоянной борьбы с болезнью, но и помогают детям чувствовать себя счастливыми, нужными и услышанными.

«За каждой исполненной мечтой стоят сильные эмоции, поддержка семьи и воспоминания, которые остаются с детьми на всю жизнь. Мы благодарны компании «Мелбет» за участие и готовность делать невозможное возможным», — отмечают в фонде.

