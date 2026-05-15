«Ливерпуль» 6 лет не проигрывает «Астон Вилле». 1.43 – продление тренда

«Астон Вилла» примет «Ливерпуль» в 37-м туре АПЛ.

«Мерсисайдцы» не проигрывают бирмингемцам 11 матчей подряд – с октября 2020 года. С тех пор «Ливерпуль» победил в 8 очных встречах, еще 3 игры завершились вничью.

Букмекеры дают коэффициент 1.43 на то, что ливерпульцы снова не проиграют «Вилле». 2.85 – команда Унаи Эмери победит и прервет неудачную серию.

Игра пройдет 15 мая, начало – в 22:00 мск.